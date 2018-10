Lufthansa arbeitet am Verkauf von Ticketpaketen. Die Tests liefen erfolgreich. Nun feilt die Linie an den Einzelheiten, um gewieften Kunden weniger Schlupflöcher zu lassen.

Wenn Lufthansa-Chef Carsten Spohr neue Ideen für seine stellenweise etwas angestaubte Fluglinie sucht, setzte er in den vergangenen Jahren vor allem auf Digitalprojekte wie Chatbots zum Ticketverkauf oder die Nutzung von Datenanalysen für den Verkauf von Extras neben dem Flugschein bis zur Vorhersage, wie er bei seinen Jets die Wartungen plant, ohne dass die mit Pannen liegen bleiben.

Nun setzt der Konzernlenker mit dem Pilotenschein mal auf etwas ganz Altmodisches: die Zehnerkarte. Statt Kunden wie bislang jeden Flugschein einzeln zu verkaufen, arbeitet die nach Umsatz weltgrößte Fluglinie an Ticketpaketen für Vielflieger. "Das Angebot wird derzeit geprüft", bestätigte die Lufthansa gegenüber der WirtschaftsWoche. Auch wenn das Unternehmen noch über den möglichen Einzelheiten brütet.

Herauskommen werden wahrscheinlich Bündel von jeweils zehn einzelnen Flügen zum Gesamtpreis von mehreren Hundert bis zu gut 1000 Euro, aller inklusive Steuern und Gebühren. Diese bezahlen die Kunden vorab und können sie dann innerhalb von einem Jahr nach Kauf abfliegen. Die günstigeren Ticketpakete haben sicher mehr Einschränkungen als die teureren mit vermutlich fast keinen Einschränkungen mehr. Bereits im Sommer 2019, so ist hinter den Kulissen zu hören, könnte das Angebot starten.

Für Spohrs Tatendrang sorgt das große Interesse der Kunden an dem Produkt. Denn auch wenn sich der Konzernlenker gern zur digitalen Kultur des "einfach mal loslegen" bekennt und in Schwimmbädern oder Rummelplätzen Mehrfachkarten mit Rabatt seit Ewigkeiten bekannt sind: Die für ihre extreme Sicherheitskultur bekannte Linie hat das Modell nicht einfach übernommen, sondern ab Frühjahr 2017 erstmal gründlich erprobt. So haben die Billigtochter Eurowings und die eidgenössische Swiss das Ticketbündel unter dem Markennamen Flightpass mehr oder weniger versteckt getestet. Es gab bei beiden Linien einen City Pass (mal mit, mal ohne Bindestrich) mit zehn einfachen Flügen für 699 Euro beziehungsweise 999 Franken. Eurowings hatte noch einen Student-Pass mit Einschränkungen für 499 Euro sowie den Business-Pass ...

