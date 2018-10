Tagesgewinner war am Freitag SolarWorld mit 25,63% auf 0,16 (49% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 25,98%) vor Cargotec mit 5,97% auf 36,56 (144% Vol.; 1W 5,73%) und Vapianomit 5,84% auf 7,61 (183% Vol.; 1W 12,91%). Die Tagesverlierer: FE Ltd mit -12,50% auf 0,01 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -12,50%), Snapchat mit -10,16% auf 6,28 (151% Vol.; 1W -7,78%), Shinko Electric Industries mit -9,72% auf 5,48 (0% Vol.; 1W -15,82%) Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (53819,94 Mio.), HSBC Holdings (45633,25) und GlaxoSmithKline (32984,14). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Aurora Cannabis (2213%), RTL Group (323%) und Dialight (309%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist publity mit ...

