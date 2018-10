Letzte Woche erlitten der TSX, Dow Jones und NASDAQ schwere Einbußen, als viele Aktien starke Kursverluste verzeichneten. Jedoch sind das nicht nur schlechte Nachrichten für die Investoren. Ausverkäufe wie diese könnten einige großartige Angebote schaffen, wenn die Investoren in Panik geraten. Es ist nicht leicht, zu einem Zeitpunkt zu kaufen, an dem jeder verkauft. Doch wenn man sich an die Value-Investitionsprinzipien hält, hat man gute Chancen auf Erfolg. Es gibt drei Dinge, die du tun solltest, wenn du einen starken Ausverkauf bemerkst. Sieh dir die Ursachen an Zugegebenermaßen kann das manchmal eine Herausforderung sein, denn viele verschiedene Faktoren können die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...