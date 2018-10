Dank Donald Trumps US-Handelspolitik entstehen neue Allianzen: Eine Festigung der Beziehungen zwischen Indien und Japan fördert nun die Globalisierung.

Japan und Indien wollen ihre Beziehungen angesichts zunehmender Sorgen über Handelsspannungen und die Sicherheitslage in der Region weiter festigen. Im Anschluss an seine Gespräche in China empfing der japanische Regierungschef Shinzo Abe am Sonntag seinen indischen Kollegen Narendra Modi in einem Ferienort am Fuße von Japans heiligem Berg Fuji.

Nach der Besichtigung einer Fabrik des Roboterherstellers Fanuc in der nahe Tokio gelegenen Provinz Yamanashi kam Modi die Ehre zu, als erster ausländischer Regierungschef in Abes ...

