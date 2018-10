Die Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp sieht die Landtagswahl in Hessen als eine Art "Lackmustest" für die Große Koalition in Berlin. Auch wenn es bei der Wahl am Sonntag sehr wohl um landespolitische Themen gehe, sei der Urnengang nach Bayern gleichwohl "ein gewisser Lackmustest auf die Funktionsfähigkeit der Bundesregierung", sagte Kropp am Sonntag im Deutschlandfunk.

Man werde sich dem nicht gänzlich entziehen können, fügte sie hinzu. Allgemein handele es sich bei der Hessen-Wahl um eine Landtagswahl mit zwei Dimensionen. Man könne immer sagen, "dass sich bundes- und landespolitische Motive bei Landtagswahlen durchmischen, wenn auch in unterschiedlichen Anteilen", so Kropp.