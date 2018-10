Was wir kaufen, wen wir mögen, was uns bewegt - Google und Facebook kennen uns besser als wir selbst. Nun sollen uns innovative Technologien helfen, unsere Datenhoheit zurückzugewinnen.

Pauls Geburt dauert keine 20 Sekunden. Ein paar Mausklicks nur, schon ist er in der Welt. Und sein Vater, Michael Windisch, hat ihn mit einer digitalen Identität versehen. Es gibt Paul nicht wirklich. Paul ist nur ein Name, den sich Windisch ausgedacht hat. Eine leere Akte, in der ein echter Paul seine Lebensdaten aufbewahren würde: seine Geburtsurkunde etwa, seine Gesundheitsdaten, seine Zeugnisse und Bewerbungsschreiben.

Für Windisch ist Paul daher vor allem Projekt und Projektion. An seinem Beispiel wollen er und seine Kollegen im Innovationslabor der Bundesdruckerei in Berlin zeigen, dass sich die Machtverhältnisse im Internet umkehren lassen. Dass nicht amerikanische Techkonzerne über unsere digitale Identität bestimmen, nicht länger Algorithmen ein Abbild zusammenzimmern, mal mehr, mal weniger präzise. Stattdessen soll jeder selbst die Hoheit über sein digitales Alter Ego haben.

Deshalb also Paul, beispielhaft für alle Deutschen, von denen Windisch einen digitalen Zwilling anfertigen möchte. Und zwar auf einer Plattform, auf der Bürger ihre Daten und Dokumente sicher elektronisch speichern und verwalten - und bei Bedarf anderen zugänglich machen: einem Arzt etwa, der Steuer- oder Passbehörde, einem Streamingdienst oder auch einem Carsharing-Anbieter. "Die digitale Identität, die wir erzeugen, könnte Paul durch sein ganzes Leben begleiten", sagt Windisch. Sobald Paul sein Studium abgeschlossen hat, kann er einem Unternehmen, bei dem er sich bewirbt, Einblick ins Zeugnis gewähren. Oder seine Urlaubsbilder mit Freunden teilen. Und zwar nur mit denen, mit denen er allein sie teilen will.

Damit wollen die Berliner IT-Spezialisten eines der größten Probleme der Netzwelt lösen: den Ausverkauf der Privatsphäre. Bisher sammeln Google, Facebook oder Amazon mit jedem Mausklick im Netz ein weiteres Detail über unsere Ansichten und Gewohnheiten - ohne dass wir wirklich darüber Bescheid wissen. Sie basteln daraus Profile, um uns durchs Leben zu lotsen.

Im Visier der Meinungsmacher

Der Handel mit Daten ist ein undurchsichtiges Milliardengeschäft; kein Bürger kann nachvollziehen, wer im Netz welche Informationen über ihn sammelt und handelt. Wer heute Adressen in Onlineshops angibt, Fotos bei Facebook teilt oder sich durch den Auftritt eines Reiseveranstalters klickt, hinterlässt Datenspuren und hat kaum noch eine Chance, diese wieder zu verwischen. Mitunter nicht einmal, politischer Propaganda zu entkommen, wie sie etwa der britische Datendienstleister Cambridge Analytica, basierend auf Facebook-Profilen, für die Kampagne von US-Präsident Donald Trump betrieben hat.Windisch findet: Die Bürger sollen die Hoheit über ihre Daten behalten - und sie nur zum eigenen Nutzen preisgeben. Und der Berliner IT-Experte ist längst nicht der einzige, der sich deshalb nun mit den mächtigen amerikanischen Internetkonzernen anlegt.

Theoretisch haben Europäer ein Recht darauf, von jedem Onlinedienst Auskunft darüber zu erhalten, welche Daten er sammelt. Auch darauf, Informationen wieder löschen zu lassen. Und sie haben die Möglichkeit, ihr persönliches Profil von einem Dienst zum anderen mitzunehmen. In der Praxis aber lässt sich dies gegenüber den mächtigen Internetkonzernen kaum durchsetzen.Windisch und seine Kollegen wollen daher jedem Bürger eine Art Schlüssel in die Hand geben, mit dem sie selbst ihre digitalen Daten signieren und Zugriffe steuern - und den sie kurzfristig verleihen können. Ihre Technologie nennen sie Life Chain. Wie in einer langen Kette ließe sich jedes einmal einem Unternehmen, einem Arzt oder auch einer Behörde erteilte Zugriffsrecht speichern und wieder zurückrufen. Will sich Paul etwa bei einer Bank Geld leihen, kann er ihr kurz Einblick in seine Kreditkartengeschichte gewähren - ohne der Bank seine Daten zur Verfügung zu stellen. Er öffnet seinen Datenspeicher, gewährt einen Einblick - und schließt ihn wieder ab.

Erster Test in Thüringen

Die Idee der Life Chain basiert auf einer Software für digitales ...

