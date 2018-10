Die Aktienmärkte waren in den letzten Wochen alles andere als freundlich. Als ich mir am Freitagmorgen einen Überblick über den Kursverfall an den weltweiten Börsen verschafft habe, sind mir ziemlich unschöne Zahlen aufgefall...

Der DAX hat seit Erreichen seines Allzeithochs im Januar dieses Jahres über 2.000 Punkte verloren, der MDAX fast 4.000 Punkte. Der amerikanische Technologieindex NASDAQ hatte zwischenzeitlich Verluste von über 10 % angehäuft. Viele beliebte Technologiewerte hat es in den letzten Wochen richtig hart getroff...

In solchen Situationen kann man schnell das Gefühl bekommen, dass solche Korrekturen am Aktienmarkt die Renditen von Anlegern regelrecht in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...