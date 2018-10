Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Monstermäßiger Spaß: Nicht nur als "MacGyver" hat Lucas Till (im Bild) ein Händchen fürs Basteln. Als sich im Truck von Highschool-Schüler und Hobby-Mechaniker Tripp (Lucas Till) ein liebenswertes Monster einnistet, hilft auch kein Schraubenschlüssel mehr. Aus der ungewöhnlichen Begegnung entwickelt sich ein unschlagbares Team, das mit übermotorischen Fähigkeiten alle Blicke auf sich zieht ... SAT.1 zeigt "Monster Trucks" am Samstag, 3. November 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



© 2016 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED./KIMBERLEY FRENCH



Dieses Bild darf bis 3. November 2018 honorarfrei für redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankündigung verwendet werden. Spätere Veröffentlichungen sind nur nach Rücksprache und ausdrücklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH möglich. Verwendung nur mit vollständigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht verändert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Nicht für EPG und Social Media! Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Bei Fragen: 089/9507-2184.



Voraussetzung für die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2



Bei Fragen: 089/9507-2184