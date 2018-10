Unterföhring (ots) -



Vorteil Deutschland! In der zweiten Ausgabe der neuen ProSieben-Show "Alle gegen Einen" verschätzt sich Studio-Kandidatin Theresia aus der Pfalz im alles entscheidenden letzten Spiel. Damit geht der Jackpot in Höhe von 80.000 Euro an einen zufällig ausgewählten Zuschauer, der bei der Show per App mitgespielt hat. Elton überrascht Martina aus der Nähe von Hamburg. "Ich freue mich sehr", sagt die sichtbar überwältigte Zuschauerin live in einem Videoanruf in der TV-Show.



Die ProSieben-Show "Alle gegen Einen" mit Elton legt zu und erzielt 9,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Am nächsten Samstag, 3.11., zeigt ProSieben die dritte Ausgabe von "Alle gegen Einen".



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 28.10.2018 (vorläufig gewichtet)



