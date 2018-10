Am Aktienmarkt geht es drunter und drüber. Der DAX kratzt dabei an der Marke bei 11.000 Punkten und überrascht damit all diejenigen Marktteilnehmer, die solch einen heftigen Rückgang nicht für möglich gehalten haben. Schlechte Nachrichten nehmen jetzt zu und Konjunkturaussichten trüben sich weiter ein. Und dennoch, der Markt versucht gerade ein belastbares Tief zu markieren. ...

