Vor 60 Jahren eröffnete Ikeas erste Filiale. Der Wohnpsychologe Uwe Linke erklärt, wie der Möbelriese unser Wohnen verändert hat und warum es problematisch ist, dass heute jeder Mensch die gleichen Möbel kauft.

Herr Linke, vor 60 Jahren eröffnete in Schweden die erste Ikea-Filiale. Vom Möbelhaus in der schwedischen Provinz hat sich das Unternehmen zum größten Möbelhändler der Welt entwickelt - mit mehr als 150.000 Mitarbeitern und Milliardenumsätzen. Was zieht Menschen aus aller Welt zu ein und demselben Möbelhändler? Ikea hat es über mehrere Jahrzehnte geschafft den Bauhausstil, den in den 1910er und 1920er eine Handvoll elitärer Architekten erdachten, für die breite Masse verfügbar zu machen. So ist Ikea zu einer Art Mitnahmemarkt für Wohnideen geworden. Dadurch, dass Ikea nicht nur einzelne Möbel ausstellt, sondern schon früh ganze Wohnwelten in kleinen Kojen aufbaute, war es jedem Kunden ein Leichtes, eine Transferleistung zu erbringen: So könnte es auch bei mir daheim aussehen, ich muss nur ein paar Möbel und Accessoires dazu kaufen. Die meisten Menschen fällt es schwer, sich Möbel in einem Raum vorzustellen, wenn sie nicht vom Fach sind - sprich beruflich mit Inneneinrichtung befasst sind. Ein weiterer Faktor ist der Ikea-Katalog, der jährlich weltweit eine größere Auflage als die Bibel hat.

Allein 2016 besuchten 915 Millionen Menschen weltweit ein Ikea-Einrichtungshaus. Aus psychologischer Sicht: welche Konsequenzen hat es, wenn die Menschen in aller Welt die gleichen Möbel kaufen? Ikea hat dafür gesorgt, dass es für uns kein großes Thema mehr ist, Möbel zu kaufen. Wir schlendern einen Vormittag durch den Laden und haben alles, was wir brauchen, um die Wohnung einzurichten. Dank der riesigen Märkte ist alles unter einem Dach verfügbar. Das ist durchaus nützlich, hat aber eine psychologische Wirkung. Eigentlich sollten wir uns mit dem Wohnen auseinandersetzen, uns überlegen, was wir wirklich brauchen, was unsere emotionalen Bedürfnisse sind - in der Psychologie heißt dieser Prozess Aneignung. Früher hat man sich vor dem Kauf Gedanken über Farben und einen bestimmten Stil gemacht. Ikea liefert vorgekaute Ideen. Es ist ...

