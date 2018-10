Seit Jahren überziehen staatliche Lottoanbieter private Wettbewerber mit Klagen. Da sie vor Gericht zuletzt oft gewonnen haben, rechnen sie nun mit dem Hauptgewinn - dem Sieg über Lottoland und Co.

Die Arbeit scheint Andreas Kötter derzeit ganz besonders viel Freude zu machen. Dabei stapeln sich auf dem Schreibtisch des Chefs der staatlichen Glücksspielgesellschaft Westlotto in Münster die Unterlagen. Bei jedem Anwaltsschreiben, jedem Urteil, jedem Aktenzeichen leuchtet Kötters kantiges Gesicht noch etwas mehr. Es läuft gerade unerwartet gut für ihn. Vor mehreren Verwaltungsgerichten haben Westlotto und die anderen staatlichen Lottogesellschaften der Bundesländer zuletzt Siege in einem Kampf eingefahren, den sie eigentlich schon verloren geglaubt hatten.

Seit Jahren klagen die staatlichen Anbieter gegen private Konkurrenten, die ebenso eifrig zurückklagen. Der Kampf von Kötter und seinen Kollegen ist auch wegen der Standorte ihrer Gegner mühsam. Die Anbieter sitzen meist in Ländern mit laxer Regulierung und niedrigen Steuern, von denen aus sie ihre Angebote via Internet auch in Deutschland feilbieten.

Viele betreiben ihr Geschäft in Malta, Kötters Hauptfeind Lottoland hat sich an der Bucht von Gibraltar niedergelassen. Dort veranstaltet das Unternehmen keine eigene Lotterie, sondern bietet Wetten auf die Ergebnisse von Ziehungen rund um den Globus an. Auch auf die Zahlen von Westlotto können Spieler setzen. Kötter hält das für nicht legitim und außerdem schädlich für das Gemeinwohl. "Jeden Tag entgeht dem Staat durch private Lottoanbieter eine Million Euro an Steuern", sagt er.

Tatsächlich war von Anfang an umstritten, ob die Angebote der Privaten legal sind. Deren Erfolge konnte das nicht bremsen. Kaum ein Geschäftsmodell hat den deutschen Glücksspielmarkt so aufgemischt wie die sogenannten Zweitlotterien von Lottoland und anderen. Die erst 2013 von dem Deutschen David von Rosen gegründete Lottoland erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von geschätzt 300 Millionen Euro - und wächst weiter kräftig. Doch nun bekommt das Unternehmen vom Affenfelsen vor Spanien erheblichen Gegenwind.Gerade erst hat Australien Zweitlotterien in der bisherigen Form verboten. Bis Ende des Jahres müssen die Anbieter ihr Geschäftsmodell nun umstellen. Lottoland hat zwar angekündigt, sich an die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Dass das Angebot dann noch lukrativ ist, bezweifeln Branchenkenner jedoch.

Deutlich wichtiger als der in Australien ist für Zweitlotterien der deutsche Markt. Aber auch hier scheint es langsam eng zu werden. So haben mittlerweile etliche Gerichte den staatlichen Gesellschaften vorläufig recht gegeben. Zwei Landesmedienanstalten etwa verboten insgesamt 17 Sendern per Gericht, Werbespots von Zweitlotterien auszustrahlen. Dagegen zogen ProSieben, Kabel Eins und Sport 1 in Berlin und München vor Gericht. Erfolglos - ihre Beschwerden wurden zurückgewiesen.

Das ...

