Der Finanzminister glaubt auch bei einem schlechten Wahlergebnis an den Fortbestand der Berliner Koalition. Seiner Partei rät er, gut zu regieren.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) geht davon aus, dass die große Koalition im Bund auch bei einem schlechten Wahlergebnis in Hessen hält. Nach der Bundestagswahl 2017 habe die SPD eine bewusste Entscheidung getroffen, sagte Scholz am Sonntag auf einer Veranstaltung der Wochenzeitung "Die Zeit" in Hamburg.

Das Ziel sei es, gut zu regieren. "Wir dürfen nicht taktisch daherkommen. Alles, was wir machen, muss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...