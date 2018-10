Im ersten Sonntagsspiel des neunten Spieltags der Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg 1:1 gegen Eintracht Frankfurt gespielt. Nach fünf Pflichtspielsiegen in Folge mussten die Frankfurter damit einen ersten Rückschlag hinnehmen.

Sie stehen auf Tabellenplatz sieben, während Nürnberg auf den 13. Rang verharrt. Im ersten Durchgang begannen die Franken gut, ließen die Hessen im Anschluss aber immer besser in die Partie kommen. Nach dem Seitenwechsel konzentrierte sich der Club auf die Defensivarbeit. Die Frankfurter hatten deshalb Probleme beim Aufbau ihres Offensivspiels.

In der Schlussphase brachte dann Adam Zrelak die Gastgeber in Führung. Das war aufgrund der kämpferischen Leistung der Nürnberger zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient. In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf allerdings Sébastien Haller zum späten Ausgleich. Am zehnten Spieltag trifft Frankfurt auf Stuttgart, Nürnberg spielt in Augsburg.