Zürich - IT- und Technologieunternehmen wollen ihren Umsatz auf Basis von Partner-Ökosystemen vorantreiben. So erwarten 81 Prozent der Unternehmen durch die Etablierung starker Partnernetzwerke eine Umsatzsteigerung von mindestens 11 Prozent in nur zwei Jahren, immerhin noch 44 Prozent gehen von einem Wachstum von mindestens 16 Prozent aus und 22 Prozent der Befragten erwarten gar eine Umsatzsteigerung von 21 Prozent und mehr.

Doch die IT- und Technologieunternehmen lassen Möglichkeiten zum Aufbau neuer Partnerschaften auch oftmals ungenutzt. Das ergibt eine Studie der Management- und Technologieberatung BearingPoint zur Rolle von Partner-Ökosystemen im IT- und Technologiesektor. "In den letzten Jahren sind Unternehmen, die digitale plattformbasierte Geschäftsmodelle einsetzen, überdurchschnittlich stark gewachsen. Aus unserer Sicht wird sich dieser Trend in den nächsten Jahren noch weiter verstärken. Grund dafür ist, dass plattformbasierte Geschäftsmodelle Mehrwert aus dem Partner-Ökosystem und den Netzwerkeffekten schöpfen können. Das gilt auch für IT- und Technologieunternehmen, die aufgrund ihrer Positionierung davon stark profitieren können. Aber sie müssen reagieren und die passenden Partner finden, um überzeugende Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Momentan scheint es so, also ob einige den Zug verpassen werden", sagt Markus Laqua, Partner und Segmentleiter Telecommunications bei BearingPoint.

Partnerschaften: Chancen im Überfluss, aber die Zeit läuft ab

IT- und Technologieunternehmen sind die Partner der Wahl für Unternehmen anderer Branchen, wie Automobilhersteller, Banken und Versicherungen, Telekommunikations- und Medienkonzerne oder Unternehmen der Transportbranche. Durch voranschreitende Vernetzung und Digitalisierung unterstützen diese Partnerschaften das Entstehen neuer branchenübergreifender Geschäftsmodelle. Allerdings arbeiten derzeit nur 18 Prozent der IT- und Technologieunternehmen tatsächlich mit Unternehmen aus anderen Branchen zusammen. Stattdessen bevorzugen sie zurzeit oftmals noch Partnerschaften mit anderen etablierten IT-Unternehmen (60%), Technologieanbietern (53%) und IoT-Unternehmen (26%).

