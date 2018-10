Hamburg (ots) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz verurteilte am Sonntag, 27.10.2018, bei der ZEIT MATINEE die "Cum-Ex"-Steuergeschäfte: "Das, was dort stattgefunden hat - in der Vergangenheit -, ist ein großer steuerpolitischer Skandal."



Im Gespräch mit ZEIT-Herausgeber Josef Joffe und ZEIT-Redakteur Roman Pletter betonte der Vizekanzler, dass Gesetze, die diesen Milliardenbetrug verhindert hätten, viel zu spät erlassen worden seien. "Das sollte nie wieder so passieren." Zur aktuellen Situation sagte Scholz: "Soweit ich das überblicken kann, laufen die Geschäfte in Deutschland nicht mehr."



OTS: DIE ZEIT newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9377 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9377.rss2



Pressekontakt: Kay Stelter Leiter Leserveranstaltungen Telefon: +49 (0)40 3280-145 E-Mail: kay.stelter@zeit.de