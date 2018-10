Im globalen Monopoly um Industrieaufträge setzen Länder wie China, die USA oder Frankreich auf beinharte Interessenpolitik. Lässt Deutschland seine mittelständische Wirtschaft im Stich?

Dass ihm Aufträge für die amerikanische Rüstungsindustrie wichtiger sind, als es das Schicksal eines saudischen Journalisten ist, daran ließ Donald Trump von Anfang an keinen Zweifel. Kurz nachdem die türkische Regierung erstmals die Ermordung von Jamal Khashoggi publik gemacht hatte, äußerte sich der US-Präsident im Fernsehen. Es sei schrecklich und widerlich, was dem Journalisten im saudischen Konsulat in Istanbul womöglich widerfahren sei, so das amerikanische Staatsoberhaupt.

Auf die jüngst abgeschlossenen Waffengeschäfte mit Saudi-Arabien werde die Affäre jedoch keine Auswirkungen haben. "Alle auf der Welt wollten diese Bestellung. Russland wollte sie, China wollte sie. Wir haben sie bekommen", protzte Trump. Sie wieder zu verlieren sei keine Option: "Ich will keine Jobs gefährden."

Ein paar Tage und schaurige Enthüllungen über Khashoggis Tod später verhängte der US-Präsident zwar ein paar Sanktionen gegen saudische Einzelpersonen. Aber ein Bruch mit Riad? Nicht mit Trump. Weit mehr als seine Vorgänger versteht er sich als eine Art Cheflobbyist amerikanischer Unternehmen. Milliardenschwere Verträge abzuschließen ist der wichtigste Arbeitsnachweis seiner Auslandsreisen: The business of politics is business sozusagen.

Trumps Prioritäten führen dazu, dass die Außenwirtschaftspolitik sich Rang eins im diplomatischen Alltagsgeschäft erobert hat. Die USA kleiden ihre Realpolitik nicht mehr in Freiheitsparolen ein. China macht sich mit Milliardeninvestitionen den afrikanischen Kontinent untertan und plant eine paneurasische Seidenstraße. Frankreich organisiert unverhohlen Handelsreisen für die eigene Industrie. Und im Gegensatz zu Siemens, das in letzter Minute absagte, fanden sich französische Firmen vor ein paar Tagen auch im saudischen "Davos in der Wüste" ein, um ein paar dicke Verträge zu unterschreiben - Khashoggi hin oder her.

Ein globales Monopoly-Spiel läuft. Und die Deutschen? Wissen nicht so recht, ob und wie sie mitwürfeln sollen. Ja, Kanzlerin Angela Merkel greift zum Hörer und telefoniert mit Amtskollegen, wenn es um Großaufträge geht. Auch die Regierungsflieger sind stets voller Top-Manager und Dax-Bosse. Aber eine konzertierte Außenwirtschaftsstrategie für diese Zeit, in der andere mit harten Bandagen und wenig Skrupeln agieren, hat der Exportweltmeister nicht.

Offene Flanke

"In vielen Teilen der Welt ist es einfach entscheidend, dass dort Politiker zusammen mit der Wirtschaft auftreten", sagt DIHK-Chef Eric Schweitzer. So viel zu den Standards. Aber: "Ich habe den Eindruck, dass nicht allen die zunehmende Internationalität auch unserer Mittelständler immer klar ist." Auch bei anderen Berliner Wirtschaftslobbyisten heißt es mehrfach und gleichlautend, bei der politischen Flankierung sei noch viel "Luft nach oben".

Dabei stellt niemand das Primat der Politik infrage. Auch die traditionell wertegebundene deutsche Außenwirtschaftsförderung steht nicht zur Disposition. Was aber ...

