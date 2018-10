Zweite herbe Enttäuschung für die Berliner Regierungsparteien binnen zwei Wochen: Wie schon in Bayern haben Union und SPD auch bei der Landtagswahl in Hessen massive Verluste erlitten. Die CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier blieb am Sonntag zwar stärkste Kraft, fuhr nach den Prognosen von ARD und ZDF aber ihr schlechtestes Ergebnis in dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...