In den USA bahnt sich Kreisen zufolge eine Großübernahme im IT-Bereich an. Der Branchenriese IBM stehe kurz davor, den Kauf des Softwarespezialisten Red Hat zu verkünden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Details seien noch nicht bekannt.

Red Hat wird aktuell an der Börse mit 20,5 Milliarden US-Dollar bewertet. Kommentare beider Unternehmen seien zunächst nicht einzuholen gewesen. Den Kreisen zufolge könnte das Geschäft noch im Tagesverlauf bekanntgegeben werden./he

ISIN US4592001014 US7565771026

