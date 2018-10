Es war wie zu erwarten: Die Wähler in Hessen haben den GroKo-Parteien gesagt, was sie von ihnen halten - nämlich nicht mehr allzu viel. Der Ärger über die Bundespolitik hat - wie schon in Bayern - die landespolitischen Themen überlagert. Den Hessen geht es wirtschaftlich zwar sehr gut. Aber sie fühlen sich von Berlin schlecht regiert. Der ständige ...

