CDU und SPD sind die großen Verlierer der Landtagswahl in Hessen, die Grünen die klaren Gewinner. Die FDP schlägt sich solide. Was aber bedeutet das Ergebnis wirklich? Die fünf wichtigsten Erkenntnisse.

Erst Bayern, jetzt Hessen: Binnen zwei Wochen haben die Bürger in zwei großen Bundesländern gewählt. Aus den Ergebnissen lassen sich fünf Schlussfolgerungen ziehen, die jeder wirtschaftlich Interessierte kennen sollte.

Union und SPD sind nur noch Ex-Volksparteien. CDU und SPD kommen in Hessen gemeinsam auf weit weniger als 50 Prozent. Dass es der CDU bei ihrem Absturz besser ergeht als der SPD, liegt auch am "Besser als erwartet"-Effekt. Wie die CSU in Bayern erzielte die CDU nun in Hessen ein Ergebnis, das leicht über den schlechtesten Umfragewerten liegt. Deshalb wirkt die Katastrophe weniger katastrophal.

Die Realität ist allerdings bitter: Die CDU hat in Hessen das mieseste Ergebnis seit mindestens einem halben Jahrhundert eingefahren. Für die SPD wäre dieser Negativrekord sogar eine gute Nachricht: Die Sozialdemokraten schnitten noch nie so schlecht bei einer Landtagswahl in Hessen ab.

Weil es den Bundestrend bestätigt, bedeutet das regionale Ergebnis für die Große Koalition in Berlin nichts Gutes - und damit auch nicht für Kanzlerin Angela Merkel und das SPD-Spitzenduo Andrea Nahles und Olaf Scholz. Entweder schaffen es Union und SPD auf Bundesebene, das Erscheinungsbild der Koalition deutlich zu verbessern, oder diese Regierung ist im kommenden Jahr Geschichte. Dann würde es wohl Neuwahlen geben - und auch neue Spitzenkandidaten. ...

