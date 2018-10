Die Problematik der internationalen Geldwäsche zwingt die Banken, Aufgaben der Polizei zu übernehmen und die wirtschaftlichen Fakten hinter Transaktionen zu ermitteln.

Geldwäsche durch Banken beschäftigt derzeit europaweit zahllose Behörden: Bankenaufseher, Polizisten, Finanzbeamte und Staatsanwälte sind im Einsatz. Einige Institute haben schon enorme Strafen ausgefasst, einige wurden schon behördlich geschlossen. Paradoxer Weise wird den Instituten weniger die Geldwäsche selbst vorgehalten, sondern vor allem die Verletzung des "Know your Customer Prinzips", also die fehlende Feststellung der tatsächlichen Eigentümer der dubiosen Millionen, die den Instituten angeboten werden. Vereinfacht ausgedrückt: Man wirft den Banken vor, dass ihre Mitarbeiter schlechte Polizisten sind. Womit sich die Frage stellt, ob Banken überhaupt die Arbeit der Polizei machen sollen und können. Das ist aber aufgrund von EU-Richtlinien und nationalen Gesetzen vorgeschrieben. Kleine ...

