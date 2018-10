SPD und CDU müssen bei der Landtagswahl in Hessen empfindliche Verluste hinnehmen.

In Hessen haben die Parteien der Bundesregierung die erwartete deutliche Niederlage hinzunehmen. CDU und SPD verlieren um die zehn Prozentpunkte, die Grüne gewinnen zwar, aber doch etwas weniger als zuletzt erhofft. Laut Hochrechnung der ARD von 23.27 Uhr kommen die Parteien auf folgende Werte: CDU: 26,9 (2013: 38,3) SPD: 20,1 (30,7) Grüne: 19,6 (11,1) AfD: 13,2 (4) FDP: 7,7 (5,0) Linkspartei: 6,2 (5,2) Nach den Zahlen von ARD und ZDF gegen 21.45 Uhr reichte es knapp nicht für eine Mehrheit von Schwarz-Grün. Laut ZDF hätte nur ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP eine Mehrheit, laut ARD wären daneben auch Bündnisse aus CDU und SPD sowie SPD, Grünen und FDP möglich. Bouffier hatte sich zuletzt offen für Jamaika gezeigt, die Grünen waren zurückhaltender, die Liberalen warben offen dafür. Grüne und FDP in Hessen haben allerdings unter anderem in der Energiepolitik und beim Ökolandbau Differenzen. FDP-Chef Christian Lindner hatte mit Blick auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...