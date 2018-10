Mit Bioprodukten im Wert von 49 Millionen USD, die in dem Zeitraum Januar-August dieses Jahres an die EU geliefert wurden, und einem Abkommen für die Gleichstellung von Bioprodukten mit der EU, das seit diesem Jahr in Kraft ist, übertraf Chile all die Exporte, die in dem vergangenen Jahr an die Länder dieses Blockes gesandt wurden, als sie 42 Millionen USD erreichten. Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...