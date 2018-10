An den Finanzmärkten herrscht Nervosität, Aktien fallen weltweit. Ist das der Vorbote eines großen Absturzes? Mit diesen neun Indikatoren lässt sich die Lage einschätzen.

Ratsuchende Anleger muss Jörg de Vries-Hippen gleich enttäuschen. "Die eine Zahl, die aussagt, wohin die Märkte gehen", sagt der Fondsmanager, "die gibt es nicht." Er muss es wissen. De Vries-Hippen ist seit einem Vierteljahrhundert im Geschäft, heute als europäischer Aktienchef von Allianz Global Investors (AGI). Er verwaltet unter anderem das 2,6 Milliarden Euro schwere Aktienportfolio des europäischen AGI-Dividendenfonds. Wobei, ein guter Indikator fällt ihm doch ein: "Wenn die Boulevardpresse anfängt, Anlagetipps zu geben, ist das meist ein guter Zeitpunkt, um sich auf fallende Kurse vorzubereiten." Soll heißen: Wenn "Bild" und "Express" Neulinge in Aktien treiben, sollten erfahrene Anleger verkaufen.

Orientierung ist für Anleger mehr denn je gefordert. Denn das Börsenjahr 2018 ist bisher schwierig, alle wichtigen deutschen Aktienindizes haben seit Jahresanfang verloren. Auch weltweit sind die Aktienmärkte unter Druck geraten. Der US-amerikanische Leitindex S&P 500 verlor am 10. Oktober an einem Tag 3,3 Prozent. Es war der größte Tagesverlust seit den heftigen Turbulenzen zu Jahresbeginn. Um zu bestimmen, ob diese Ausschläge größeres Unbill ankündigen, steht Anlegern neben dem Boulevard-Indikator eine ganze Reihe anderer Kennzahlen zur Verfügung. Die WirtschaftsWoche hat neun ausgewählt, die in der Vergangenheit meist gut funktioniert haben - und so analysiert, wo die Märkte aktuell stehen.

Zwar ist es richtig, dass kein Indikator immer richtig liegt - dazu sind die Ursachen der Krisen am Aktienmarkt zu unterschiedlich. In einer Gesamtschau aber geben die Kennzahlen dennoch einen wichtigen Hinweis darauf, wie groß die Gefahr für Aktien derzeit ist. Das aktuelle Bild fällt dabei differenziert aus, nicht jeder Indikator kündet vom großen Kurssturz. Auffällig ist jedoch, dass sie alle sich in der jüngeren Vergangenheit verschlechtert haben und dass in der Endabrechnung von den neun Indikatoren sechs negativ sind. Nur einer weist auf einen Börsenaufschwung hin. Die Zeit, in der Anleger an der Börse relativ leicht Geld verdienen konnten, sie scheint vorerst vorbei zu sein.

Zumindest für die USA ist Thorsten Becker, Fondsmanager der US-Vermögensverwaltung J.O. Hambro, trotzdem noch ganz optimistisch. Er zieht für die Bewertung von Aktien das simple Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zurate. Es zeigt an, wie teuer eine Aktie im Verhältnis zum Gewinn des Unternehmens ist. Becker, der von Boston aus einen Fonds mit US-Aktien managt, hat eine Faustformel: "Ist das KGV kleiner als das Gewinnwachstum in Prozent, ist der Markt interessant." Weil die Gewinne der US-Unternehmen weiter kräftig wachsen, zeigt ihm sein Indikator noch eine grüne Ampel, die Aktienmärkte in Europa und Japan hingegen stehen schon auf Rot.

An die USA sollten Anleger sich generell halten, wenn sie bestimmen wollen, wie die Aktienmärkte weltweit tendieren. Der US-Aktienmarkt macht mit 30 Billionen Dollar Volumen zwei Fünftel des Weltaktienmarkts aus. Er ist damit gut doppelt so groß wie die Märkte der nächstplatzierten Staaten Japan, China und Großbritannien zusammen. Deutschland rangiert mit gut zwei Billionen Dollar Marktkapitalisierung unter ferner liefen. Im "Weltaktien-Index" von MSCI sind US-Aktien sogar mit 54 Prozent vertreten.

Der Boulevard-Indikator von Jörg de Vries-Hippen hat übrigens schon funktioniert, zumindest ansatzweise. Ende 2017 kündigte der ehemalige "Bild"-Chefredakteur Kai Diekmann gemeinsam mit seinem Schulfreund, dem Exbankvorstand Leonhard Fischer, einen "Zukunftsfonds" an. Der soll den Deutschen endlich die Aktie näherbringen. Zum offiziellen Start des Fonds im Mai gab es eine breit angelegte Werbekampagne - unter anderem in "Bild", Diekmanns Exarbeitgeber. Wer damals die Zeichen der Zeit erkannte und aus dem Aktienmarkt ausstieg, kann froh sein. Der Dax liegt seither 14 Prozent im Minus.

Renditedifferenz

Was sagt der Indikator aus? Die Zinsdifferenzkurve zeigt die Differenz zwischen der Rendite kurzlaufender und langlaufender Anleihen. Investoren orientieren sich dabei an US-Staatsanleihen mit zwei und zehn Jahren Laufzeit. In normalen Marktphasen ist die Renditedifferenz zwischen kurz- und langlaufenden Bonds negativ. Wer Geld über zehn Jahre verleiht, geht ein höheres Risiko ein, dass der Schuldner in der Zwischenzeit pleitegeht. Dieses höhere Risiko möchte er mit einem höheren Zins vergütet bekommen.

In extremen Marktphasen jedoch kann die Relation kippen. Das ist dann der Fall, wenn Investoren eine schwächere Konjunktur erwarten. Schwächt sich die Konjunktur ab, werden weniger Kredite nachgefragt, womöglich senkt die Notenbank die Zinsen. Investoren versuchen daher, sich vorher das noch hohe Zinsniveau langfristig zu sichern. Dazu kaufen sie Anleihen mit langer Laufzeit. Entsprechend sinkt ihre Rendite und nähert sich dem Zins kürzer laufender Anleihen an. Unterschreiten die langfristigen Zinsen die kurzfristigen sogar, signalisiert das Angst vor einer Rezession.

Was hat er vor großen Crashs angezeigt? Beide Aktienmarktabstürze nach der Jahrtausendwende sagte der Indikator voraus; die Zinsdifferenzkurve drehte in den positiven Bereich. Mit zweijährigen US-Anleihen war plötzlich mehr Rendite drin als mit zehnjährigen. Sowohl im Februar 2000 als auch im Juni 2006 war das ein erstes Warnsignal, dass eine Rezession bevorsteht. Der Kursverfall an den Aktienmärkten setzte dann zeitverzögert ein.

Was zeigt er aktuell? Der Renditeabstand zwischen zwei- und zehnjährigen US-Staatsanleihen sinkt bereits seit knapp fünf Jahren relativ kontinuierlich. Warfen zweijährige US-Schuldtitel Ende 2013 noch 2,6 Prozentpunkte weniger ab als ihre zehnjährigen Pendants, waren es zuletzt nur noch 0,3 Prozentpunkte.FAZIT: Gefährlich wurde es immer, wenn das Verhältnis umschlug, langlaufende Anleihen also weniger abwarfen als kurzlaufende. Der Trend geht klar in diese Richtung, noch ist es bis dahin aber ein kleines Stück. Anleger sollten die Entwicklung aufmerksam verfolgen.

Fusionen und Übernahmen

Was sagt der Indikator aus? Nicht nur Anleger neigen zur Sorglosigkeit, wenn die Zinsen tief sind und die Aktienkurse steigen. Auch Unternehmenslenker verlieren dann leicht das Gespür für Risiken. Oft kommt es daher in zeitlicher Nähe zu wichtigen Börsenhochs zu großen Fusionen und Übernahmen (Mergers & Acquisitions; M&A).

Zwei der teuersten Übernahmeschlachten der Wirtschaftsgeschichte spielten sich auf dem Höhepunkt der Technologieaktien-Hausse ab. Mit einem Transaktionsvolumen von jeweils etwa 180 Milliarden Euro waren das die Übernahmen von Mannesmann durch Vodafone und von Time Warner durch AOL. Ähnliches war am Vorabend der Finanzkrise zu beobachten. Ein von der Royal Bank of Scotland geführtes Bankenkonsortium schluckte die niederländische Großbank ABN Amro für 73 Milliarden Euro.

Was hat er vor großen Crashs gezeigt? Sowohl vor dem Platzen der Internetblase als auch vor der Finanzkrise sind die weltweiten M&A-Transaktionen auf neue Rekordstände geklettert.

Was zeigt er aktuell? Das Übernahmekarussell schaukelte sich in den vergangenen Jahren auf neue Rekorde hoch. Das Volumen sehr großer Transaktionen erreichte 2015 mit 2,7 Billionen Dollar ein Rekordhoch. Seither bewegt sich das globale Transaktionsvolumen weiter auf hohem Niveau. Indiz für eine Überhitzung sind auch die Prämien, die als Aufschlag auf den Vermögenswert ...

