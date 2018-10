US-Fondsmanager Thorsten Becker erklärt, was die jetzige Situation an den Aktienmärkten mit der Zeit vor den letzten großen Crashs gemein hat - und wieso er trotzdem keinen Absturz befürchtet.

Herr Becker, die Aktienkurse schwanken sehr stark, Anleger fürchten einen großen Crash. Sie arbeiten seit 1996 als Fondsmanager in den USA, haben das Platzen der Internet-Blase und die Finanzkrise miterlebt. Wodurch hatten sich diese Abstürze angekündigt?Während der Internet-Euphorie lief jede Aktie, die ".com" im Namen hatte, wie verrückt. Niemand hinterfragte Bewertungen. Die Begeisterung für die Börse habe ich auch im privaten Umfeld gespürt. Mir hat damals tatsächlich ein Taxifahrer von seinen Aktiengeschäften erzählt. Das war natürlich ein klares Anzeichen, dass hier Leute im Markt unterwegs sind, die sich normalerweise nicht für Aktien interessieren. Sie hofften, dadurch schnell reich zu werden. Das ist immer gefährlich.

Und vor der Finanzkrise?Vor der Finanzkrise gab es mehr warnende Stimmen als zu Zeiten der Internet-Euphorie. Vielen Experten war klar, dass es mit dem US-Hypotheken so nicht weitergehen kann. Das war auch im Alltagsleben spürbar. Plötzlich kaufte ein Bekannter von mir, ein Polizist, ein unbebautes Grundstück in Florida, weil er darauf spekulierte, dass das bald zu Bauland werden würde und er dann gewinnbringend verkaufen könnte. Mit Immobilien hatte der vorher überhaupt nichts am Hut. Das Grundstück hat er heute noch - und zahlt jedes Jahr Steuern dafür.

Sehen Sie Parallelen zur heutigen Situation?Was den Aktienmarkt angeht: Nein. Spekulationsfieber gibt es aber auch heute. Ich saß kürzlich mit einem Bitcoin-Investor im Restaurant. ...

