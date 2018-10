=== - DE/Pressekonferenzen zu den Auswirkungen der Landtagswahl in Hessen auf die Bundespolitik - 10:00 AfD - 10:45 FDP - 12:30 Die Linke - 13:00 CDU (u.a. mit Bundeskanzlerin Merkel) - 13:30 Bündnis 90/Die Grünen, Berlin 07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 3Q, Augsburg *** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Düsseldorf 08:30 EU/EZB, Geldpolitische Konferenz (bis 30.10.), u.a. mit BIZ-Chefvolkswirt Shin, Frankfurt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:30 GB/Schatzkanzler Hammond, Herbst-Rede zum Haushalt und zur Wirtschaftsentwicklung, London *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q, Frankfurt *** 21:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 3Q, Venlo *** 21:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q, Deerfield - JP/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Reise nach Japan (bis 31.10.), Tokio *** - DE/Stellenindex BA-X Oktober - DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) - DE/Deutsche Börse, außerplanmäßige DAX-Anpassung: die neuen Aktien der Linde plc (ISIN IE00BZ12WP82) ersetzen die zum Umtausch eingereichten Aktien der Linde AG (ISIN DE000A2E4L75) ===

