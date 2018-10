Nach einer schwachen Woche dürfte der Dax am Montag zu einem zaghaften Stabilisierungsversuch ansetzen. Banken und Broker erwarten den Leitindex zum Handelsauftakt am Morgen rund 0,2 Prozent höher bei 11.221 Punkten. Am Freitag hatte das Börsenbarometer 0,9 Prozent auf 11.200 Zähler verloren. Auf Wochensicht blieb im Dax unter dem Strich ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...