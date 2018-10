CANCOM erzielt starken Umsatz- und Ergebnisanstieg im 3. Quartal DGAP-News: CANCOM SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis CANCOM erzielt starken Umsatz- und Ergebnisanstieg im 3. Quartal 29.10.2018 / 08:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CANCOM erzielt starken Umsatz- und Ergebnisanstieg im 3. Quartal - Nach vorläufigen Zahlen stieg der Konzernumsatz im Q3 2018 um 30,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 355,2 Mio. Euro. - EBITDA mit 26,7 Mio. Euro gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert um 23,6 Prozent ebenfalls stark verbessert. München, 29. Oktober 2018 - Nach vorläufigen Zahlen erreichte die CANCOM Gruppe im 3. Quartal 2018 mit 355,2 Mio. Euro den höchsten Quartalsumsatz der Unternehmenshistorie (Vj: 273,1 Mio. Euro). Der Wert entspricht einer Verbesserung gegenüber dem Vorjahr von 30,1 Prozent, wobei das organische Wachstum bei 22,8 Prozent lag. Parallel zu diesem Umsatzanstieg, konnte CANCOM auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) trotz Investitionen in das Cloud-Geschäft stark verbessern. "Das dritte Quartal zeichnet die Erfolgsgeschichte von CANCOM fort. Die Nachfrage nach unseren Leistungen steigt beständig und der Erfolg bestätigt unseren eingeschlagenen Weg der Transformation und zusätzlicher Investitionen in das Cloud-Geschäft. Obwohl wir wieder über zwei Mio. Euro zusätzliche Investitionen im Quartal getätigt haben, ist unser EBITDA mit 26,7 Mio. Euro um 23,6 Prozent gestiegen. Ohne diese Maßnahmen liegt die EBITDA-Steigerung bei über 35 Prozent und damit höher als das Umsatzwachstum", sagte Thomas Volk, CEO der CANCOM SE. Das EBITDA der CANCOM Gruppe von 26,7 Mio. Euro lag um 23,6 Prozent über dem vergleichbaren Vorjahreswert (vergleichbares Vj: 21,6 Mio. Euro), wobei das organische EBITDA-Wachstum 14,8 Prozent betrug. Die vollständige Zwischenmitteilung zum 30. September 2018 der CANCOM Gruppe wird am 12. November 2018 veröffentlicht. Zur Erläuterung: Der EBITDA-Vorjahreswert wurde rückwirkend um den Effekt aus der erstmaligen Anwendung des Rechnungslegungsstandards IFRS 16 angepasst, um Vergleichbarkeit herzustellen. Über CANCOM Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM Unternehmen in die digitale Zukunft. Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren von der umfangreichen Expertise und einem innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt, zum Beispiel mit Business Solutions und Managed Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Sicherheit. Die weltweit über 3.000 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Großbritannien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Thomas Volk (CEO), Rudolf Hotter (COO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro und die Konzern-Muttergesellschaft, die CANCOM SE, ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im TecDAX und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert. Kontakt: Sebastian Bucher Manager Investor Relations Tel: +49 89 54054 5193 E-Mail: sebastian.bucher@cancom.de 29.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CANCOM SE Erika-Mann-Straße 69 80636 München Deutschland Telefon: +49-(0)89/54054-0 Fax: +49-(0)89/54054-5119 E-Mail: info@cancom.de Internet: http://www.cancom.de ISIN: DE0005419105, DE0005419105 WKN: 541910, 541910 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 738621 29.10.2018 ISIN DE0005419105 DE0005419105 AXC0058 2018-10-29/08:06