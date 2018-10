Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Nachdem vor einer Woche Moody's die italienische Bonitätsnote auf die eine Stufe über Ramschniveau gesenkt hatte, droht dem Land eine weitere Abstufung: Die Ratingagentur Standard & Poor (S&P) reduzierte den Ausblick für Italien auf "Negativ" von "Stabil", das Rating "BBB" wurde zunächst aber beibehalten. S&P kritisierte die Finanzpolitik der italienischen Regierung, die die Wachstumsperspektiven des Landes verschlechterten. Die geplante höhere Verschuldung werde die Erholung des Privatsektors abwürgen, befürchten die Analysten.

Derweil bestätigte S&P die Spitzenbonität "AAA" mit stabilem Ausblick für Deutschland. Die Analysten bestätigten auch das Rating "AA" für die Europäische Finanzstabilitätsfazilität (EFSF). Der Ausblick sei stabil. Auch Großbritannien wird von S&P unverändert mit "AA" eingestuft. Hier sei der Ausblick aber negativ, unter anderem weil das Land infolge des Brexit den Zugang zum Gemeinsamen Markt der EU zu verlieren droht. Fitch teilte mit, dass Großbritannien unverändert mit "AA" und negativem Ausblick eingestuft werde. Fitch bestätigte darüber hinaus die Bonitätsnote "AAA" für die Niederlande. Der Ausblick sei stabil. Lettland wird von Fitch unverändert mit "A-" und stabilem Ausblick eingestuft. Das Fitch-Rating für die Ukraine lautet unverändert "B-". Auch hier ist der Ausblick stabil.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DEUTSCHE BÖRSE (19:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q18 ggVj Zahl 3Q17 Nettoerlöse 649 +13% 13 576 Operative Kosten bereinigt 263 +6% 11 247 EBITDA bereinigt 388 +16% 12 333 EBITDA 346 +9% 9 317 Ergebnis nach Steuern 209,2 +0,3% 3 208,6 Ergebnis je Aktie 1,10 +1% 11 1,09

QIAGEN (21:05h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum dritten Quartal (Angaben in Mio US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q18 ggVj Zahl 3Q17 Umsatz 380 +4% 12 364 Operatives Ergebnis bereinigt 102 +6% 12 96 Ergebnis nach Steuern bereinigt* 78 +4% 3 75 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,33 +3% 12 0,32

Weitere Termine:

05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 3Q

21:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages

- DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen EVG

- DE/Deutsche Börse, außerplanmäßige DAX-Anpassung:

Linde plc (ISIN IE00BZ12WP82) ersetzen die zum Umtausch eingereichten

(ISIN DE000A2E4L75)

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen September Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.661,00 -0,32 Nikkei-225 21.149,80 -0,16 Schanghai-Composite 2.535,57 -2,44 INDEX zuletzt +/- % DAX 11.200,62 -0,94 DAX-Future 11.196,00 -0,77 XDAX 11.205,71 -0,77 MDAX 23.478,22 -0,79 TecDAX 2.508,49 -1,72 EuroStoxx50 3.134,89 -0,93 Stoxx50 2.876,37 -0,72 Dow-Jones 24.688,31 -1,19 S&P-500-Index 2.658,69 -1,73 Nasdaq-Comp. 7.167,21 -2,07 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,64% +55

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,64 -0,64 -0,03 Deutschland 10 Jahre 0,35 0,35 -0,08 USA 2 Jahre 2,81 2,81 0,92 USA 10 Jahre 3,07 3,08 0,66 Japan 2 Jahre -0,13 -0,13 0,01 Japan 10 Jahre 0,10 0,11 0,06

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer kleinen Erholung sehen Händler die Märkte in die neue Handelswoche starten. Ausgesprochen positive Kurstreiber gebe es aber nicht. Auch in Asien weisen die meisten Börsen grüne Vorzeichen auf. "Eher ist es das Ausbleiben von großen Negativ-Nachrichten", sagt ein Händler mit Blick auf den gebremsten Kurssturz an der Wall Street. Nach der Hessen-Wahl zielen die Kommentare internationaler Beobachter wie nach der Bayern-Wahl klar auf die Rekordverluste der CDU ab, in der Wahlschlappe wird ein erneutes Misstrauensvotum für Bundeskanzlerin Angela Merkel gesehen. Damit könnte die Berliner Regierungskoalition im Ausland noch mehr als "Lame Duck" wahrgenommen werden, was auch die politische Stabilität der EU schwäche. Im Blick steht daher besonders der Euro.

Rückblick: Leichter - Selbst ein starkes US-BIP konnte den Fall kaum bremsen. Im DAX und Euro-Stoxx-50 fielen auf Jahrestief. Im späten Geschäft setzte dann aber eine Erholung ein. Vor allem der Kurseinbruch der "FANG-Aktien" in den USA belastete. Schwache oder den extrem hohen Erwartungen nicht gerecht werdende Quartalsberichte von Amazon oder der Google-Mutter Alphabet drückten auf die Stimmung. Dies zog Technologieaktien weltweit in den Keller. Wenn die hochgewichteten Technologie-Aktien in den Portfolios fielen, müsse auch der Anteil anderer Aktien proportional reduziert werden, sagte ein Händler. Unter den Autozulieferern belastete eine Warnung, diesmal von Valeo. Der Aktienkurs kollabierte darauf um 21 Prozent. Der Automobilsektor verlor 1,2 Prozent. Auch im Stahlsektor sah es düster aus nach einem schwachen Ausblick von AK Steel in den USA. Entsprechend fielen Arcelormittal um 3,5 Prozent, Thyssenkrupp um 1,9 Prozent und Salzgitter um 0,7 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Im Technologiebereich setzte sich bei Chip-Aktien die Talfahrt fort. So fielen Wirecard um 3,4 Prozent und Infineon um 1,9 Prozent. Die Geschäftszahlen der BASF ließen die Aktien 0,3 Prozent nachgeben. Der Chemiekonzern hatte zwar mehr umgesetzt als erwartet, die Gewinnseite blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Covestro verloren 2,4 Prozent. Selbst Versorger wie RWE gaben 2,6 Prozent nach. Nach der Valeo-Warnung verloren Continental 1,7 Prozent und Rheinmetall 3,8 Prozent. Im SDAX verloren Washtec nach einer Gewinnwarnung 4 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel am Freitag haben sich deutsche Aktien stabilisiert, nachdem die Wall Street ihre Verluste bis zur Schlussglocke verringert hatte. Meldungen zu Einzelwerten gab es nur in der dritten Reihe. Dort verloren Surteco 6 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Jahresziele gesenkt hatte. Für Mologen ging es dagegen um 12 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte sich mit seinem Hauptanleihegläubiger dahingehend geeinigt, dass dieser auf sein Sonderkündigungsrecht für zwei Wandelanleihen verzichtet. Damit könne die Pflicht zur sofortigen Rückzahlung von rund 6,6 Millionen Euro abgewendet werden, so Mologen.

USA / WALL STREET

Schwach - Angeführt wurde die Talfahrt von Technologie- und Internetaktien, nachdem die Quartalsausweise von Amazon und Alphabet mit Enttäuschung aufgenommen worden waren. Daneben wurde der nicht gelöste Handelskonflikt zwischen den USA und China weiterhin als Hauptbelastungsfaktor genannt. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts verringerte sich zwar nicht so stark wie befürchtet, allerdings schürte der unter den Erwartungen liegende Index des Verbrauchervertrauens Befürchtungen, dass der private Konsum nachlassen könnte. Einzelhandelswerte verloren daraufhin 4,7 Prozent, auch belastet vom Minus der Amazon-Aktie. Der Sektor war allerdings an den Tagen davor gut gelaufen. Amazon stürzten um 7,8 Prozent, nachdem Umsatz und Ausblick enttäuscht hatten. Bei Alphabet (-1,8 Prozent) wurde bemängelt, dass der Umsatz weniger stark gestiegen war als im Vorjahr. Intel (+3,1 Prozent) profitierten davon, dass der Konzern die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben hatte. Snap brachen nach enttäuschenden Geschäftszahlen um 10,2 Prozent ein.

Am Rentenmarkt zogen die Notierungen mit der Schwäche des Aktienmarktes an. Das steigende Wirtschaftswachstum in den USA beeinflusste den Markt nur kurz. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um 4 Basispunkte auf 3,08 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.34 Uhr EUR/USD 1,1395 -0,1% 1,1403 1,1384 EUR/JPY 127,57 +0,0% 127,55 127,13 EUR/CHF 1,1373 +0,0% 1,1372 1,1363 EUR/GBR 0,8878 -0,1% 0,8885 0,8876 USD/JPY 111,97 +0,1% 111,85 111,69 GBP/USD 1,2834 +0,0% 1,2834 1,2827 Bitcoin BTC/USD 6.479,73 +0,3% 6.458,61 6.470,74

Der Euro erholte sich von einem zwischenzeitlichen Rücksetzer, der ihn im Tagestief auf 1,1335 hatte fallen lassen. Im späten US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung bei etwa 1,1410 Dollar. Mit der Befürchtung, dass sich der Handelskrieg noch länger hinziehen werde, waren auch Fluchtwährungen wie Yen und Franken gesucht.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 29, 2018 02:37 ET (06:37 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.