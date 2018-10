DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Nachdem vor einer Woche Moody's die italienische Bonitätsnote auf die eine Stufe über Ramschniveau gesenkt hatte, droht dem Land eine weitere Abstufung: Die Ratingagentur Standard & Poor (S&P) reduzierte den Ausblick für Italien auf "Negativ" von "Stabil", das Rating "BBB" wurde zunächst aber beibehalten. S&P kritisierte die Finanzpolitik der italienischen Regierung, die die Wachstumsperspektiven des Landes verschlechterten. Die geplante höhere Verschuldung werde die Erholung des Privatsektors abwürgen, befürchten die Analysten.

Derweil bestätigte S&P die Spitzenbonität "AAA" mit stabilem Ausblick für Deutschland. Die Analysten bestätigten auch das Rating "AA" für die Europäische Finanzstabilitätsfazilität (EFSF). Der Ausblick sei stabil. Auch Großbritannien wird von S&P unverändert mit "AA" eingestuft. Hier sei der Ausblick aber negativ, unter anderem weil das Land infolge des Brexit den Zugang zum Gemeinsamen Markt der EU zu verlieren droht. Fitch teilte mit, dass Großbritannien unverändert mit "AA" und negativem Ausblick eingestuft werde. Fitch bestätigte darüber hinaus die Bonitätsnote "AAA" für die Niederlande. Der Ausblick sei stabil. Lettland wird von Fitch unverändert mit "A-" und stabilem Ausblick eingestuft. Das Fitch-Rating für die Ukraine lautet unverändert "B-". Auch hier ist der Ausblick stabil.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DEUTSCHE BÖRSE (19:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q18 ggVj Zahl 3Q17 Nettoerlöse 649 +13% 13 576 Operative Kosten bereinigt 263 +6% 11 247 EBITDA bereinigt 388 +16% 12 333 EBITDA 346 +9% 9 317 Ergebnis nach Steuern 209,2 +0,3% 3 208,6 Ergebnis je Aktie 1,10 +1% 11 1,09

QIAGEN (21:05h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum dritten Quartal (Angaben in Mio US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q18 ggVj Zahl 3Q17 Umsatz 380 +4% 12 364 Operatives Ergebnis bereinigt 102 +6% 12 96 Ergebnis nach Steuern bereinigt* 78 +4% 3 75 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,33 +3% 12 0,32

Weitere Termine:

05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 3Q

21:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages

- DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen EVG

- DE/Deutsche Börse, außerplanmäßige DAX-Anpassung:

Linde plc (ISIN IE00BZ12WP82) ersetzen die zum Umtausch eingereichten

(ISIN DE000A2E4L75)

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen September Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.661,00 -0,32 Nikkei-225 21.149,80 -0,16 Schanghai-Composite 2.535,57 -2,44 INDEX zuletzt +/- % DAX 11.200,62 -0,94 DAX-Future 11.196,00 -0,77 XDAX 11.205,71 -0,77 MDAX 23.478,22 -0,79 TecDAX 2.508,49 -1,72 EuroStoxx50 3.134,89 -0,93 Stoxx50 2.876,37 -0,72 Dow-Jones 24.688,31 -1,19 S&P-500-Index 2.658,69 -1,73 Nasdaq-Comp. 7.167,21 -2,07 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,64% +55

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,64 -0,64 -0,03 Deutschland 10 Jahre 0,35 0,35 -0,08 USA 2 Jahre 2,81 2,81 0,92 USA 10 Jahre 3,07 3,08 0,66 Japan 2 Jahre -0,13 -0,13 0,01 Japan 10 Jahre 0,10 0,11 0,06

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer kleinen Erholung sehen Händler die Märkte in die neue Handelswoche starten. Ausgesprochen positive Kurstreiber gebe es aber nicht. Auch in Asien weisen die meisten Börsen grüne Vorzeichen auf. "Eher ist es das Ausbleiben von großen Negativ-Nachrichten", sagt ein Händler mit Blick auf den gebremsten Kurssturz an der Wall Street. Nach der Hessen-Wahl zielen die Kommentare internationaler Beobachter wie nach der Bayern-Wahl klar auf die Rekordverluste der CDU ab, in der Wahlschlappe wird ein erneutes Misstrauensvotum für Bundeskanzlerin Angela Merkel gesehen. Damit könnte die Berliner Regierungskoalition im Ausland noch mehr als "Lame Duck" wahrgenommen werden, was auch die politische Stabilität der EU schwäche. Im Blick steht daher besonders der Euro.

Rückblick: Leichter - Selbst ein starkes US-BIP konnte den Fall kaum bremsen. Im DAX und Euro-Stoxx-50 fielen auf Jahrestief. Im späten Geschäft setzte dann aber eine Erholung ein. Vor allem der Kurseinbruch der "FANG-Aktien" in den USA belastete. Schwache oder den extrem hohen Erwartungen nicht gerecht werdende Quartalsberichte von Amazon oder der Google-Mutter Alphabet drückten auf die Stimmung. Dies zog Technologieaktien weltweit in den Keller. Wenn die hochgewichteten Technologie-Aktien in den Portfolios fielen, müsse auch der Anteil anderer Aktien proportional reduziert werden, sagte ein Händler. Unter den Autozulieferern belastete eine Warnung, diesmal von Valeo. Der Aktienkurs kollabierte darauf um 21 Prozent. Der Automobilsektor verlor 1,2 Prozent. Auch im Stahlsektor sah es düster aus nach einem schwachen Ausblick von AK Steel in den USA. Entsprechend fielen Arcelormittal um 3,5 Prozent, Thyssenkrupp um 1,9 Prozent und Salzgitter um 0,7 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Im Technologiebereich setzte sich bei Chip-Aktien die Talfahrt fort. So fielen Wirecard um 3,4 Prozent und Infineon um 1,9 Prozent. Die Geschäftszahlen der BASF ließen die Aktien 0,3 Prozent nachgeben. Der Chemiekonzern hatte zwar mehr umgesetzt als erwartet, die Gewinnseite blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Covestro verloren 2,4 Prozent. Selbst Versorger wie RWE gaben 2,6 Prozent nach. Nach der Valeo-Warnung verloren Continental 1,7 Prozent und Rheinmetall 3,8 Prozent. Im SDAX verloren Washtec nach einer Gewinnwarnung 4 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel am Freitag haben sich deutsche Aktien stabilisiert, nachdem die Wall Street ihre Verluste bis zur Schlussglocke verringert hatte. Meldungen zu Einzelwerten gab es nur in der dritten Reihe. Dort verloren Surteco 6 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Jahresziele gesenkt hatte. Für Mologen ging es dagegen um 12 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte sich mit seinem Hauptanleihegläubiger dahingehend geeinigt, dass dieser auf sein Sonderkündigungsrecht für zwei Wandelanleihen verzichtet. Damit könne die Pflicht zur sofortigen Rückzahlung von rund 6,6 Millionen Euro abgewendet werden, so Mologen.

USA / WALL STREET

Schwach - Angeführt wurde die Talfahrt von Technologie- und Internetaktien, nachdem die Quartalsausweise von Amazon und Alphabet mit Enttäuschung aufgenommen worden waren. Daneben wurde der nicht gelöste Handelskonflikt zwischen den USA und China weiterhin als Hauptbelastungsfaktor genannt. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts verringerte sich zwar nicht so stark wie befürchtet, allerdings schürte der unter den Erwartungen liegende Index des Verbrauchervertrauens Befürchtungen, dass der private Konsum nachlassen könnte. Einzelhandelswerte verloren daraufhin 4,7 Prozent, auch belastet vom Minus der Amazon-Aktie. Der Sektor war allerdings an den Tagen davor gut gelaufen. Amazon stürzten um 7,8 Prozent, nachdem Umsatz und Ausblick enttäuscht hatten. Bei Alphabet (-1,8 Prozent) wurde bemängelt, dass der Umsatz weniger stark gestiegen war als im Vorjahr. Intel (+3,1 Prozent) profitierten davon, dass der Konzern die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben hatte. Snap brachen nach enttäuschenden Geschäftszahlen um 10,2 Prozent ein.

Am Rentenmarkt zogen die Notierungen mit der Schwäche des Aktienmarktes an. Das steigende Wirtschaftswachstum in den USA beeinflusste den Markt nur kurz. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um 4 Basispunkte auf 3,08 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.34 Uhr EUR/USD 1,1395 -0,1% 1,1403 1,1384 EUR/JPY 127,57 +0,0% 127,55 127,13 EUR/CHF 1,1373 +0,0% 1,1372 1,1363 EUR/GBR 0,8878 -0,1% 0,8885 0,8876 USD/JPY 111,97 +0,1% 111,85 111,69 GBP/USD 1,2834 +0,0% 1,2834 1,2827 Bitcoin BTC/USD 6.479,73 +0,3% 6.458,61 6.470,74

Der Euro erholte sich von einem zwischenzeitlichen Rücksetzer, der ihn im Tagestief auf 1,1335 hatte fallen lassen. Im späten US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung bei etwa 1,1410 Dollar. Mit der Befürchtung, dass sich der Handelskrieg noch länger hinziehen werde, waren auch Fluchtwährungen wie Yen und Franken gesucht.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 29, 2018 02:37 ET (06:37 GMT)

Am Morgen zeigt sich der US-Dollar ziemlich unbewegt. Zuletzt hätten institutionelle Anleger, Pensionsfonds, Versicherungen und Sparkassenfonds ihre Leerverkaufspositionen geschlossen und seien als Dollarkäufer aufgetreten, heißt es im Handel. Die Positionierung dieser Investoren bleibe aber volatil. Der Euro bewegt sich bislang nach der Hessen-Wahl kaum. Dennoch sprechen Marktakteure von "Götterdämmerung" für Bundeskanzlerin Angela Merkel, daher könne der Euro kurzfristig in Bewegung geraten, sollte sich ein Ende der großen Koalition in Berlin abzeichnen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,34 67,59 -0,4% -0,25 +16,0% Brent/ICE 77,48 77,62 -0,2% -0,14 +22,1%

Die Ölpreise erholten sich, nachdem der Dollar von seinem Tageshoch zurückgekommen war: WTI stieg um 0,4 Prozent auf 67,59 Euro, Brent legte um 0,9 Prozent auf 77,62 Dollar zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.233,61 1.233,40 +0,0% +0,21 -5,3% Silber (Spot) 14,66 14,71 -0,3% -0,04 -13,4% Platin (Spot) 833,55 834,10 -0,1% -0,55 -10,3% Kupfer-Future 2,74 2,74 -0,1% -0,00 -18,3%

Der Goldpreis drehte nach den BIP-Daten ins Plus, die Feinunze des Edelmetalls verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 1.236 Dollar. Neben der Aktienschwäche und der Suche nach vermeintlicher Sicherheit half auch der etwas nachlassende Inflationsdruck in den USA, der die Zinserhöhungsspekulationen etwas dämpfte, und der leicht nachgebende Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

FISKALKRISE ARGENTINIEN

Der IWF hat einem Kredit in Höhe von 56 Milliarden Dollar zur Stabilisierung der krisengeschüttelten Wirtschaft Argentiniens zugestimmt. 5,7 Milliarden Dollar werden der Regierung in Buenos Aires nach IWF-Angaben sofort zur Verfügung gestellt.

INNENPOLITIK BRASILIEN

Ein Rechtspopulist steht künftig an der Spitze des größten lateinamerikanischen Landes: Der ultrarechte Politiker Jair Bolsonaro hat die Präsidentschaftswahl in Brasilien klar gewonnen.

KRISE SAUDI-ARABIEN

In der Debatte um einen Stopp von Waffenlieferungen an Saudi-Arabien wegen der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi wollen sich Frankreich und Deutschland für eine "koordinierte europäische Position" einsetzen. Darauf hätten sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel geeinigt, teilte der Elysée-Palast mit. Macron hatte zunächst Forderungen aus Deutschland nach einem Stopp von Waffenlieferungen wegen des Khashoggi-Falls als "reine Demagogie" bezeichnet.

Saudi-Arabien hat indes die Forderung der Türkei abgelehnt, die im Zusammenhang mit der Tötung des Journalisten festgenommenen Verdächtigen an die Türkei auszuliefern.

SYRIENKRISE

Die türkische Armee hat laut Medienberichten im Norden Syriens Stellungen der von den USA unterstützten Kurdenmiliz YPG bombardiert.

Bei einem Vierer-Gipfel zu Syrien in Istanbul haben die Türkei, Russland, Frankreich und Deutschland zur Bewahrung der Waffenruhe in der letzten Rebellenbastion Idlib aufgerufen. In ihrer Abschlusserklärung drangen die vier Staats- und Regierungschefs zudem auf die rasche Bildung eines Verfassungskomitees.

INNENPOLITIK USA

Nach tagelanger Großfahndung ist in den USA ein mutmaßlicher Briefbomber festgenommen worden: Der Verdächtige, der mehrere Sprengsätze an prominente Kritiker von US-Präsident Donald Trump verschickt haben soll, wurde in Florida gefasst. Der Mann mit dem Namen Cesar Altieri Sayoc ist offenbar ein Trump-Anhänger.

BREXIT

Großbritannien legt nach Regierungsangaben Mittel für den Fall eines chaotischen EU-Austritts zurück. Die Regierung plane in ihrem Haushaltsentwurf eine "Fiskalrücklage" ein, sagte Finanzminister Philip Hammond.

INNENPOLITIK IRLAND

Irlands Präsident Michael Higgins ist für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden.

FINANZTRANSAKTIONSSTEUER EU

Die österreichische EU-Ratspräsidentschaft will die Finanztransaktionssteuer durch eine reine Aktiensteuer ersetzen. "Wir denken darüber nach, das französische Modell - also eine reine Aktiensteuer - mit dem nächsten EU-Finanzrahmen zu verknüpfen", sagte der österreichische Finanzminister Hartwig Löger dem Handelsblatt.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Die schwarz-grüne Koalition in Hessen hat bei der Landtagswahl ihre Mehrheit vermutlich knapp verteidigen können. Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis erreichten CDU (40 Mandate) und Grüne (29 Mandate) zusammen eine hauchdünne Mehrheit von 69 von 137 Sitzen im Landtag.

Nach den schweren Verlusten von CDU und SPD in Hessen steht die große Koalition vor einer Zerreißprobe: In der SPD wird offen der Ausstieg gefordert. "Der Zustand der Regierung ist nicht akzeptabel", räumte die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles ein, die Regierungsbeteiligung will sie jedoch zunächst fortsetzen. In der CDU befeuerte das Wahlergebnis die Diskussion um die Zukunft von Parteichefin Angela Merkel. Wie schon zwei Wochen zuvor in Bayern erlitten die an der Bundesregierung beteiligten Parteien in Hessen massive Verluste. CDU und SPD büßten jeweils rund zehn Prozentpunkte ein.

Die Union ist im "Sonntagstrend" des Meinungsforschungsinstituts Emnid auf ein neues Rekordtief gefallen. Nur noch 24 Prozent der Befragten würden derzeit CDU oder CSU wählen. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche, und so wenig, wie nie zuvor in dieser Umfrage. Dagegen legen die Grünen um einen Prozentpunkt zu und kommen mit 20 Prozent Zustimmung auf Platz zwei. Die SPD erreicht demnach wie in der Vorwoche 15 Prozent und liegt jetzt hinter der AfD mit 16 Prozent (plus ein Prozentpunkt).

BER

Der Chef der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Engelbert Lütke Daldrup, hält am geplanten Eröffnungstermin für den neuen Berliner Großflughafen BER im Herbst 2020 fest. "Diesmal schaffen wir es", sagte Lütke Daldrup der WamS.

FLUGZEUGABSTURZ INDONESIEN

In Indonesien ist eine Passagiermaschine der Billigfluggesellschaft Lion Air mit 188 Menschen an Bord abgestürzt. Die Boeing 737 sei kurz nach dem Start in der indonesischen Hauptstadt Jakarta ins Meer gestürzt, teilten die indonesischen Rettungsbehörden mit. Unklar war zunächst, ob Menschen den Absturz überlebten.

KONJUNKTUR JAPAN

Einzelhandelsumsatz Sep +2,1% gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz Supermärkte Sep +0,4% gg Vj

AUTOMOBILINDUSTRIE DEUTSCHLAND

In der Diesel-Debatte haben Verbraucherschützer die Bundesregierung aufgefordert, der Autoindustrie mit Bußgeldern zu drohen. Die Regierung müsse "aufhören, nett zu lächeln", sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller, im Deutschlandfunk. "Mit der Androhung eines Bußgeldes könnte die Autoindustrie gefügig gemacht werden."

DEUTSCHE BANK

Kunden der Deutschen Bank müssen sich offenbar auf dauerhaft höhere Gebühren für Bankkonten einstellen. Auch nach Ende der Nullzinsphase werde die Zeit der Gratiskonten nicht zurückkehren, sagte Deutsche-Bank-Vorstand Frank Strauß der FAS.

EPIGENOMICS

kann ihren Bluttest zur Erkennung von Leberkrebs bei Patienten mit Leberzirrhose künftig in Europa vermarkten.

KUKA

hat die Umsatz- und Margenprognose für 2018 gesenkt.

HSBC

Ein starkes Wachstum im Privat- und Unternehmenskundengeschäft sowie in der Vermögensverwaltung hat der HSBC einen Gewinnsprung um knapp ein Drittel beschert. Der Überschuss stieg im dritten Quartal um 32 Prozent auf 3,9 Milliarden US-Dollar.

ZUR ROSE

Die Online-Apotheke will ihren jüngsten Zukauf mit einer Kapitalerhöhung teilfinanzieren. Angestrebt wird ein Bruttoerlös von 200 Millionen Franken.

IBM

will den Cloud-Software-Anbieter Red Hat übernehmen. Insgesamt hat die Transaktion einen Wert von 34 Milliarden Dollar. S&P stufte IBM daraufhin auf "A" von "A+" ab und das bei einem negativen Ausblick.

JOHNSON & JOHNSON

Ein US-Gericht hat den Weg für Nachahmerversionen des Krebsmedikaments Zytiga von J&J frei gemacht. Das Bundesgericht in New Jersey urteilte allerdings, dass generische Versionen des Mittels zur Behandlung von Prostatakrebs nicht vor dem 31. Oktober auf den Markt gebracht werden dürfen.

TESLA

Der Elektroautobauer ist kurz nach der Einigung in einem Zivilverfahren mit neuen Ermittlungen konfrontiert. Das FBI untersucht derzeit, ob Tesla falsche Angaben zu den Produktionszahlen des Hoffnungsträgers Model 3 gemacht hat und Investoren über die Geschäftsentwicklung irreführend informiert hat, wie mehrere Informanten berichten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2018 02:37 ET (06:37 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.