Grande Portage meldet Bohrlochabschnitt mit 15,69 g/t Gold auf 6,29 Metern (20,6 Fuß) 170 Meter unterhalb der kürzlich gemeldeten Schlitzproben

VANCOUVER, BC, 29. Oktober 2018 - Grande Portage Resources Ltd. (TSX-V: GPG); (OTCQB: GPTRF); (Frankfurt: GPB); (Grande Portage oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse eines weiteren Bohrlochs aus dem kürzlich abgeschlossenen Bohrprogramm des Unternehmens im Goldprojekt Herbert in Südost-Alaska bekannt zu geben.

Dieses Bohrloch wurde von der M-Bohrplatte aus gebohrt und zielte darauf ab, die mittels Bohrungen erprobte Streichlänge des Erzgangs Goat nach Osten zu erweitern. Der Erzgang Goat ist der am nördlichsten gelegene der drei wichtigsten Erzgänge, die bei Herbert mittels Bohrungen untersucht wurden. Im Bohrkern wurden ausgeprägte Quarzerzgänge mit eingesprengtem Arsenopyrit, Pyrit, Bleiglanz und Sphalerit sowie sichtbares Gold beobachtet.

Ziel von DDH18M-6 war es, den Erzgang rund 170 Meter unterhalb und 25 Meter östlich (stromaufwärts) eines Ausbisses des Erzgangs in Goat Creek zu durchschneiden. Dieser Ausbiss lieferte in einer Schlitzprobe 290 g/t Gold (8,46 Unzen pro Tonne) und 224 g/t Silber (6,53 Unzen pro Tonne) auf 1,02 Metern (wahre Mächtigkeit). Die Analyseergebnisse dieses Lochs beinhalten 6,29 Meter (20,6 Fuß) mit 15,69 g/t Gold. Die wahre Mächtigkeit dieses Abschnitts beträgt 5,22 Meter (17,13 Fuß). Diese Zone enthält einen Abschnitt von 1,046 Metern (wahre Mächtigkeit) mit 64,19 g/t Gold (1,874 Unzen pro Tonne) in der Nähe des Kontakts dieser Struktur im Liegenden. Bei der Erzgangstruktur Goat handelt es sich um eine hydrothermal alterierte und mineralisierte linksseitige Blattverschiebungsscherzone, die an dieser Stelle als eine 7,5 Meter mächtige Zone in einem grobkörnigen Quarz-Diorit am Kontakt mit einer darunter liegenden Quarz-Diorit-Porphyr-Einheit auftritt.

Der Erzgang Goat ist eine außergewöhnlich ausgeprägte und durchdringende Struktur mit zahlreichen zugehörigen Ausläufern und Satellitenstrukturen, die an sich selbst oft eine gute Mineralisierung aufweisen und zukünftige Bohrziele darstellen. Der hochgradige Abschnitt in Bohrloch 18M-6 liegt mehr als 300 Meter östlich des Kontakts des Erzgangs mit der Quelle der Mineralisierungsflüssigkeiten aller zahlreichen Erzgänge bei Herbert.

Ian Klassen, President von Grande Portage, meinte: Wir wollten die Bohrungen zur Untersuchung des Erzgangs Goat, an den unser geologisches Team hohe Erwartungen hat, seit geraumer Zeit fortsetzen. Der größte Beitrag zur letzten Steigerung unserer Mineralressourcen stammte aus dem östlichen Bereich des Erzgangs Goat. Wir sind sehr zufrieden mit diesem Ergebnis, da es das weitere Expansionspotenzial aufzeigt, und freuen uns auf weitere Ergebnisse, die in Kürze vorliegen sollten.

Die für die Analyse entnommenen Proben werden mit einer Diamantsäge vom Bohrkern getrennt, wobei eine Hälfte an ALS Labs in Vancouver, ein vom Unternehmen unabhängiges Labor, überstellt wird. Der für die Protokollierung des Kerns zuständige Geologe identifziert bestimmte Abschnitte, die grobkörniges Gold enthalten könnten, und kennzeichnet diese für ein besonderes Aufbereitungsverfahren der metallischen Siebung, mit der das nuggetartige Gold bei der Analyse erfasst wird. Bekannte Norm- und Leerproben werden in regelmäßigen Abständen in die Probencharge gegeben. Darüber hinaus wird der gesamte Kern mit einer hochauflösenden Kamera für die spätere Betrachtung fotografiert.

Herr Carl Hale, P.Geo., ist der qualifizierte Sachverständige für diese Pressemeldung. Herr Hale ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 und zeichnet für den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung verantwortlich.

Über Grande Portage:

Grande Portage Resources Ltd. ist ein börsennotiertes Tier-2-Mineralexplorationsunternehmen, das sich vor allem auf das rund 25 km nördlich von Juneau (Alaska) gelegene Goldkonzessionsgebiet Herbert konzentriert. Das Unternehmen hält 100 % der Pachtanteile am Goldkonzessionsgebiet Herbert, das einer NSR-Gebühr von 5 % zugunsten der grundlegenden Konzessionsinhaber unterliegt. Für das Goldkonzessionsgebiet Herbert liegt ein geänderter und berichtigter NI 43-101-konformer Fachbericht vom 12. Juli 2018 (gültig zum 28. Mai 2018) vor, der bei Anwendung eines Cutoff-Werts von 2,5 g/t 1.107.000 Tonnen (ungeschnitten) angezeigte Ressourcen mit einem Goldgehalt von 257.950 Unzen bzw. 7,25 g/t und 423.200 Tonnen(ungeschnitten) abgeleitete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 82.200 Unzen bzw. 6,04 g/t ausweist. Das System ist sowohl in der Länge als auch in der Tiefe offen und beherbergt mindestens sechs Hauptstrukturen, die sich aus Erzgängen und Verwerfungen zusammensetzen und Quarz-Sulfid-Gänge mit gebänderter Struktur enthalten. Das Projekt befindet sich in prominenter Lage innerhalb des 160 km langen Goldgürtels Juneau, aus dem bereits fast sieben Millionen Unzen Gold gefördert wurden. Die Ergebnisse aus den Bohrprogrammen des Unternehmens bestätigen das Vorkommen größerer Elemente eines komplexen mesothermalen Gold-Quarz-Systems mit zahlreichen Zielzonen.

