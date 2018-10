Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Ein starkes Wachstum im Privat- und Unternehmenskundengeschäft sowie in der Vermögensverwaltung hat der britischen Bank HSBC einen Gewinnsprung um knapp ein Drittel beschert. Der Überschuss sei im dritten Quartal um 32 Prozent auf 3,9 Milliarden US-Dollar gestiegen, teilte die überwiegend in Asien tätige Bank mit. Die Einnahmen kletterten um 6,3 Prozent auf 13,8 Milliarden Dollar. Damit lag das Ergebnis deutlich über den Erwartungen der Analysten, die dem Unternehmen nur einen Gewinn von 3,07 Milliarden und Einnahmen von 10,67 Milliarden Dollar zugetraut hatten. Vor Steuern, Sonderposten und Wechselkursschwankungen steigerte HSBC das Ergebnis um 16,1 Prozent auf 6,2 Milliarden Dollar. Alle drei Geschäftsbereiche hätten von den Anstrengungen profitiert, Einlagen und ausgereichte Kredite zu vergrößern. Der Zinsüberschuss legte auf 7,68 von 7,13 Milliarden Dollar zu. Die operativen Kosten stiegen um 2,1 Prozent auf 7,7 Milliarden Dollar.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

21:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q, Deerfield

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen September Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.661,00 -0,32% Nikkei-225 21.149,80 -0,16% Hang-Seng-Index 24.636,25 -0,33% Kospi 2.027,27 +0,01% Shanghai-Composite 2.534,95 -2,46% S&P/ASX 200 5.728,20 +1,11%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend mit Abgaben zeigen sich die Börsen in Asien zu Beginn der neuen Woche. Zwischenzeitliche Gewinne können mehrheitlich nicht behauptet werden. In Schanghai und Hongkong rutschen die Indizes teils deutlicher ins Minus. Die Stimmung sei weiterhin von Nervosität geprägt, heißt es. Auch in Tokio gab der Nikkei-225 nach und büßte die kompletten Gewinne aus dem Verlauf ein. Die Bilanz der Vorwoche war für den Index mit einem Minus von 6 Prozent bereits die schlechteste seit Anfang Februar. Belastet wurde das Sentiment auch vom weiter zulegenden Yen. An den übergeordeneten Belastungsfaktoren hat sich nach Aussage von Teilnehmern wenig geändert. Vor allem der weiter ungelöste Handelsstreit zwischen den USA und China treibt den Anlegern weiter Sorgenfalten auf die Stirn. Eine kurzfristige Lösung zeichnet sich hier nicht ab. Dazu kommen die Sorgen um eine mögliche Abkühlung der globalen Konjunktur. In Hongkong geht es für die Aktien von HSBC dagegen nach Zahlen kräftig nach oben.

US-NACHBÖRSE

Wenig Bewegung gab es im nachbörslichen Handel zum Wochenausklang. Im Fokus standen dabei die Aktien von IBM. Während des regulären Handels am Freitag hatte es Kreise-Meldungen gegeben, wonach der US-Konzern den Cloud-Software-Anbieter Red Hat übernehmen will. Sowohl die Aktien von IBM (minus 1,3 Prozent) als auch die Titel von Red Hat (minus 3,2 Prozent) beendeten die reguläre Sitzung mit Abgaben. Nachbörslich legten die Titel von IBM dann um 0,3 Prozent auf 125,11 Dollar zu. Red Hat verloren dagegen weitere 0,7 Prozent auf 115,89 Dollar. Am Sonntag wurde die Übernahme dann von den beiden Unternehmen bestätigt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.688,31 -1,19 -296,24 -0,13 S&P-500 2.658,69 -1,73 -46,88 -0,56 Nasdaq-Comp. 7.167,21 -2,07 -151,12 3,82 Nasdaq-100 6.852,40 -2,34 -163,99 7,13 Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,12 Mrd 1,07 Mrd Gewinner 831 2.178 Verlierer 2.162 829 Unverändert 83 72

Schwach - Angeführt wurde die Talfahrt von Technologie- und Internetaktien, nachdem die nachdem die Quartalsausweise von Amazon und der Google-Mutter Alphabet mit Enttäuschung aufgenommen worden waren. Daneben wurde der nicht gelöste Handelskonflikt zwischen den USA und China weiterhin als Hauptbelastungsfaktor genannt. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts verringerte sich nicht so stark wie befürchtet, allerdings schürte der unter den Erwartungen liegende Index des Verbrauchervertrauens der Uni Michigan Befürchtungen, dass der private Konsum, die wichtigste Säule der US-Wirtschaft, nachlassen könnte. Einzelhandelswerte verloren daraufhin 4,7 Prozent, auch belastet vom Minus der Amazon-Aktie. Der Sektor war allerdings an den Tagen davor gut gelaufen. Amazon fielen um 7,8 Prozent, nachdem Umsatz und Ausblick enttäuscht hatten. Bei Alphabet (-1,8 Prozent) wurde bemängelt, dass der Umsatz weniger stark gestiegen war als im Vorjahr. Intel (+3,1 Prozent) profitierten davon, dass der Konzern im Quartal die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben hatte. Snap brachen nach enttäuschenden Zahlen um 10,2 Prozent ein.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,80 -4,4 2,85 160,0 5 Jahre 2,91 -5,1 2,96 98,3 7 Jahre 3,00 -4,4 3,04 75,2 10 Jahre 3,08 -4,1 3,12 63,3 30 Jahre 3,32 -2,9 3,35 24,9

Am Rentenmarkt zogen die Notierungen mit der Schwäche des Aktienmarktes an. Das steigende Wirtschaftswachstum in den USA beeinflusste den Markt nur kurz. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um 4 Basispunkte auf 3,08 Prozent.

DEVISEN

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.661,00 -0,32% Nikkei-225 21.149,80 -0,16% Hang-Seng-Index 24.636,25 -0,33% Kospi 2.027,27 +0,01% Shanghai-Composite 2.534,95 -2,46% S&P/ASX 200 5.728,20 +1,11%

Der Euro erholte sich von einem zwischenzeitlichen Rücksetzer, der ihn im Tagestief auf 1,1335 hatte fallen lassen. Im späten US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung bei etwa 1,1410 Dollar. Mit der Befürchtung, dass sich der Handelskrieg noch länger hinziehen werde, waren auch Fluchtwährungen wie Yen und Franken gesucht. Der Yen legt im asiatischen Handel zu, der Dollar rutscht im Gegenzug unter die Marke von 112 Yen. Der Euro bewegt sich am Morgen bislang nach der Hessen-Wahl kaum. Dennoch sprechen Marktakteure von "Götterdämmerung" für Bundeskanzlerin Angela Merkel, daher könne der Euro kurzfristig in Bewegung geraten, sollte sich ein Ende der großen Koalition in Berlin abzeichnen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,36 67,59 -0,3% -0,23 +16,0% Brent/ICE 77,34 77,62 -0,4% -0,28 +21,9%

Die Ölpreise erholten sich, nachdem der Dollar von seinem Tageshoch zurückgekommen war: US-Leichtöl der Sorte WTI stieg um 0,4 Prozent auf 67,59 Euro, die globaler gehandelte Benchmarksorte Brent legte um 0,9 Prozent auf 77,62 Dollar zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.232,64 1.233,40 -0,1% -0,76 -5,4% Silber (Spot) 14,65 14,71 -0,4% -0,05 -13,5% Platin (Spot) 832,50 834,10 -0,2% -1,60 -10,4% Kupfer-Future 2,74 2,74 -0,2% -0,01 -18,4%

Der Goldpreis drehte nach den BIP-Daten ins Plus, die Feinunze des Edelmetalls verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 1.236 Dollar. Neben der Aktienschwäche und der Suche nach vermeintlicher Sicherheit halfen auch der etwas nachlassende Inflationsdruck in den USA, der die Zinserhöhungsspekulationen etwas dämpfte, und der leicht nachgebende Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

BONITÄT ITALIEN

Nachdem vor einer Woche Moody's die italienische Bonitätsnote auf die eine Stufe über Ramschniveau gesenkt hatte, droht dem Land eine weitere Abstufung: Die Ratingagentur Standard & Poor (S&P) reduzierte den Ausblick für Italien auf "Negativ" von "Stabil", das Rating "BBB" wurde zunächst aber beibehalten. S&P kritisierte die Finanzpolitik der italienischen Regierung, die die Wachstumsperspektiven des Landes verschlechterten. Die geplante höhere Verschuldung werde die Erholung des Privatsektors abwürgen, befürchten die Analysten.

FISKALKRISE ARGENTINIEN

Der IWF hat einem Kredit in Höhe von 56 Milliarden Dollar zur Stabilisierung der krisengeschüttelten Wirtschaft Argentiniens zugestimmt. 5,7 Milliarden Dollar werden der Regierung in Buenos Aires nach IWF-Angaben sofort zur Verfügung gestellt.

INNENPOLITIK BRASILIEN

Ein Rechtspopulist steht künftig an der Spitze des größten lateinamerikanischen Landes: Der ultrarechte Politiker Jair Bolsonaro hat die Präsidentschaftswahl in Brasilien klar gewonnen.

KRISE SAUDI-ARABIEN

In der Debatte um einen Stopp von Waffenlieferungen an Saudi-Arabien wegen der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi wollen sich Frankreich und Deutschland für eine "koordinierte europäische Position" einsetzen. Darauf hätten sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel geeinigt, teilte der Elysée-Palast mit.

SYRIENKRISE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 29, 2018 02:43 ET (06:43 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.