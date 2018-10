In Q3 des Geschäftsjahres 2018 legte der bereinigte Nettogewinn um 48 Prozent auf rund 4 Mrd. US-Dollar zu, wie am Freitag berichtet wurde. Der Umsatz legte von 43,04 Mrd. US-Dollar im Vorjahr auf 54,72 Mrd. US-Dollar zu. Somit blieb beim Konzern in den ersten 9 Monaten ein bereinigter Nettogewinn von 10,4 Mrd. US-Dollar hängen, das einem Anstieg um 35 Prozent entspricht. Der Umsatz betrug 156,9 Mrd. US-Dollar, im Vorjahr waren es lediglich 124,14 Mrd. US-Dollar.

Aktie mit großer Bodenbildung

Aber auch charttechnisch bietet das Wertpapier der Franzosen derzeit eine interessante Ausgangslage, die für den Aufbau von mittelfristigen Long-Positionen herangezogen werden kann. In den Jahren 2014 bis Anfang dieses Jahres herrschte in der Aktie eine große Bodenbildungsphase in Form einer Tasse. Mitte dieses Jahres gelang schließlich die Rückkehr an die Jahreshochs aus 2014 um 54,62 Euro. Anfang Oktober wurde schließlich ein Verlaufshoch bei 56,62 Euro markiert, bevor es wieder steil auf eine wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...