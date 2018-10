Seit Anfang Oktober hat der Swiss Performance Index 6% verloren. Der S&P 500 sank in dieser Zeit um 10%. Die Angst vor einer Börsenbaisse greift um sich und verunsichert die Anleger. Dabei sind Rückschläge in dieser Grössenordnung ein normaler Teil des Börsengeschehens und kommen häufiger vor, als man dies in Erinnerung hat. Anfang Februar dieses Jahres verlor der SPI innert zwei Wochen mehr als 9%. 2016 gab es vier Korrekturen von mehr als 6%. Zu Jahresbeginn 2015 verlor der SPI 15% und im restlichen Jahresverlauf noch drei Mal mehr als 6%. Ähnliche Baissephasen machten die Anleger auch 2013 und 2014 durch. Lediglich im letzten Jahr und 2012 blieben die Aktienmärkte von grösseren Rückschlägen verschont.

Die Auslöser dieser Korrekturen sind mannigfaltig. Einmal ist es ein Naturereignis wie der Tsunami in Fukushima, ein anderes Mal ein politisches Ereignis wie die Brexit-Abstimmung oder dann die Angst vor einer Abschwächung der Wirtschaft in China. Meistens ist es eine Kombination verschiedener Risiken, die sinnbildlich das Fass überlaufen lassen. Solche Korrekturen braucht es zwischendurch an den Börsen, damit die Euphorie und die Bewertungen nicht in exzessive Zonen hochschnellen. Nach den Erfahrungen mit der Dot-Com-Blase 2001 und der Subprime-Krise 2008 stellen sich die Anleger jedoch immer wieder die Frage, ob es «nur» eine Korrektur ist oder Beginn ...

