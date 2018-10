2014 verkaufte Daimler seinen vierprozentigen Anteil an Tesla. Bereut habe der deutsche Autobauer das nicht, meint Daimler-Chef Zetsche und zeigt Interesse an einer möglichen Zusammenarbeit mit Tesla.

Daimler will nach den Worten von Vorstandschef Dieter Zetsche keine Tesla-Aktien kaufen, schließt eine Zusammenarbeit mit dem US-Elektroautopionier aber nicht aus. In einem Interview mit der polnischen Tageszeitung "Rzeczpospolita" sagte Zetsche, er habe den Verkauf von Tesla-Aktien vor vier Jahren nie bereut. "Das schließt eine Kooperation in der Zukunft nicht aus", fügte er hinzu.

Daimler hatte 2014 seinen vierprozentigen Anteil an Tesla für 780 Millionen Dollar verkauft. Eine Finanzbeteiligung sei nicht mehr notwendig, ...

