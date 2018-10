Das große russische Ölangebot lässt die Preise fallen. Der Trend könnte anhalten: Russland will seine Fördermenge auf hohem Niveau halten.

Die Ölpreise sind am Montag leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 77,34 US-Dollar. Das waren 28 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...