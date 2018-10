VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft veröffentlicht Halbjahresbericht 2018 DGAP-News: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Zwischenbericht VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft veröffentlicht Halbjahresbericht 2018 29.10.2018 / 09:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft veröffentlicht Halbjahresbericht 2018 Frankfurt am Main, 29.10.2018. Die VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft (ISINDE000A0Z2Y48) hat heute den Zwischenbericht des Konzerns für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 30.06.2018 veröffentlicht. Die Zahlen für das erste Halbjahr stellen sich wie erwartet dar; das Geschäftsjahr 2018 verläuft insbesondere hinsichtlich der strategischen Weiterentwicklung planmäßig. Weitere Informationen zur VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft finden Sie unter www.verianos.com. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. IR-Kontakt: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft Investor Relations Stefan Reidt Bethmannstraße 56 60311 Frankfurt am Main Deutschland T +49 69 69 768 88 0 F +49 69 69 768 88 9 Mail: ir@verianos.com Unternehmenskontakt: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft Gürzenichstraße 21 50667 Köln Deutschland T +49 221 20046100 F +49 221 20046140 Mail: enquiries@verianos.com 29.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft Gürzenichstraße 21 50667 Köln Deutschland Telefon: +49 221 20046100 Fax: +49 221 20046140 E-Mail: ir@verianos.com Internet: www.verianos.com ISIN: DE000A0Z2Y48 WKN: A0Z2Y4 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 738687 29.10.2018 ISIN DE000A0Z2Y48 AXC0090 2018-10-29/09:49