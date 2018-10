1996 haben wir als erster japanischer Hersteller von Physiotherapiegeräten auf der MEDICA ausgestellt, und in diesem Jahr nehmen wird zum 23. Mal in Folge an der Messe teil.

ITO Co., Ltd. (nachstehend "ITO": Hauptsitz: Bunkyo City, Tokio; Präsident: Tsukasa Kurahashi), ein Vorreiter im Bereich Physiotherapiegeräte, wird auf der MEDICA (World Forum of Medicine) seine Produkte ausstellen. Die MEDICA ist die größte Fachmesse für medizinische Geräte und findet vom 12. November (Mo.) bis zum 15. November (Do.) 2018 in Düsseldorf statt.

View of our exhibition booth at MEDICA in 2017 (Photo: Business Wire)

Über ITO

• Vertrauen und eine Erfolgsbilanz in 100 Ländern

Seit unserer Gründung im Jahr 1916 hat ITO wirksam Technologie aus dem Ausland in seine Produkte integriert und seine eigene F&E zur Entwicklung einer Vielzahl von Physiotherapiegeräten durchgeführt. In den 1970ern begannen wir, unser Geschäft im Ausland großflächig zu expandieren.

Mittlerweile exportieren wir hochwertige Produkte in mehr als 100 Länder auf der ganzen Welt.

Mit unserer Leidenschaft für neue Herausforderungen erschließen wir nach wie vor neue Bereiche

ITOs Produktentwicklungsgeschichte ist ein Zeugnis dafür, wie wir uns der Herausforderung stellen, "kleine Größen/erweiterte Funktionen/Bestleistung zu liefern." Dieser Ansatz entstammt dem Wunsch unseres Gründers "Geräte für die Behandlung zu Hause in breitem Umfang verfügbar zu machen, um vielen Menschen Gesundheit zu schenken".

(Unsere Geschichte) https://www.youtube.com/watch?v=M3bzQfcfsVU

(Unsere Produkte) http://www.itocoltd.com/products/

Action for Sports Markets

• Die Marke ITO ist Vorreiter im Bereich Konditionstraining in Japan

Wir sind als offizieller Sponsor und Zulieferer für mehr als 20 Organisationen und Teams, darunter die Japan Judo Federation, die Japan Cycling Federation, die Japan Association of Athletics Federations und die Japan Wheelchair Tennis Association, zertifiziert.

Von Sportlern auf der ganzen Welt geschätzte Technologie und Qualität

ITOs Engagement für den Sport hat sich mittlerweile auf viele Länder weltweit ausgedehnt. Die Physiotherapiegeräte von ITO werden offiziell von Profifußballvereinen wie Brasiliens Sao Paolo FC eingesetzt, um Spieler bestmöglich zu behandeln.

(Action for Sports Markets) http://www.itocoltd.com/act/

[Informationen zu unserem Messestand] • Termin: 12. November (Mo.) bis 15. November (Do.) 2018 • Veranstaltungsort: Messe Düsseldorf Halle 4, K36 Messeplatz 40474 Düsseldorf, Deutschland [Offizielle Website der MEDICA] https://www.medica-tradefair.com/

