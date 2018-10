FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.10.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES RBS PRICE TARGET TO 340 (330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS IAG PRICE TARGET TO 780 (815) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 155 (215) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES IAG PRICE TARGET TO 750 (735) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 86 (83) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS RBS PRICE TARGET TO 300 (318) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED +0.31% TO 6961 (CLOSE: 6939.56) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS DAILY MAIL AND GENERAL TRUST TARGET TO 670 (674) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS ROLLS ROYCE TARGET TO 1259 (1266) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 795 (770) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 996 (992) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2500 (2850) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES IAG PRICE TARGET TO 525 (500) PENCE - 'REDUCE' - JEFFERIES RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 725 (700) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 7 (18) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS JUST EAT TO 'SELL' ('BUY') - TARGET 520 (950) PENCE - UBS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 230 (250) PENCE - 'BUY'



