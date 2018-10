BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Einzug in den hessischen Landtag hat sich die AfD als "zentralen Wahlsieger" gefeiert. Man sei in einer sehr positiven, "geradezu aufgeräumten Stimmung", erklärte der Bundesvorsitzende Jörg Meuthen am Montag in Berlin. Seine Partei hatte in Hessen 13,1 Prozent geholt und war damit in das 16. deutsche Landesparlament eingezogen.

Zentraler Wahlsieger seien nicht die Grünen, sondern die AfD, sagte Meuthen und erklärte: "Wir haben die größten Zuwächse." Es sei das Ziel erreicht worden, in allen Landesparlamenten vertreten zu sein. "Das ist ein Moment Parteigeschichte", das habe es so vorher bei noch keiner anderen Partei gegeben.

Der Niedergang der großen Koalition im Bund setze sich offenkundig fort, sagte Meuthen mit Blick auf CDU und SPD, die in Hessen beide um die elf Prozentpunkte verloren hatten. Die Zugewinne der AfD seien zugleich die Verluste der CDU, erklärte Meuthen. "Das ist eine Zeitenwende, die sich da vollzieht."

AfD-Fraktionschef Alexander Gauland griff die Medien scharf an. Die Berichterstattung über den Erfolg der AfD habe erst sehr spät eingesetzt und sei lückenhaft gewesen, kritisierte er unter anderem.

October 29, 2018

