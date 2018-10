Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) -



JUST Water, die innovative globale Wassermarke aus den Vereinigten Staaten, hat beim Global Bottled Water Congress 2018 (Weltkongress zum Thema abgefülltes Wasser) für seine einzigartige Tetra Top®-Kartonflasche die Auszeichnung für die "beste



Ira Laufer, CEO von JUST, sagte: "JUST hat sich die Aufgabe gestellt, in allen Bereichen unseres Geschäfts etwas besser zu machen, von der Finanzierung bis hin zu unseren Verpackungen. Wir finden, eine Verpackung sollte ihren Inhalt schützen und dabei minimale Umweltauswirkungen haben sowie die höchste Qualität in Bezug auf Nachhaltigkeit, Funktion und Verbraucherappeal bieten. Die Tetra Top-Verpackung besteht aus 82 % erneuerbaren Rohstoffen, vorrangig aus FSC-zertifiziertem Karton und biobasierten Kunststoffen aus Zuckerrohr. Diese Verpackung ermöglicht es uns, unseren Kunden eine bessere Lösung zu bieten und gleichzeitig unsere globale Aufgabe zu erfüllen, nämlich die Umweltbelastung durch Kunststoff zu reduzieren."



Charles Brand, Executive Vice President Product Management and Commercial Operations bei Tetra Pak, sagte: "Wir sind erfreut zu sehen, dass JUST Water eine so prestigeträchtige Auszeichnung gewonnen hat. Dies bestätigt, dass Kartonverpackungen für die Wasserkategorie sehr relevant sind, insbesondere für Marken, die mehr für die Umwelt tun wollen, ohne Kompromisse in Bezug auf Komfort und Funktionalität für den Verbraucher einzugehen."



Der 15. Global Bottled Water Congress fand vom 22. bis 24. Oktober in Evian, Frankreich, statt. Die Auszeichnung für die "beste Verpackungslösung" übergaben die Preisrichter an JUST Water als eine "solide Marke mit einer klaren Botschaft", die ein Produkt bereitstellt, das die Verbraucher auf eine wirtschaftliche, pragmatische und verantwortungsvolle Weise anspricht.



JUST Water wurde im Oktober 2015 in den USA eingeführt. Die Marke hatte großen Erfolg in Nordamerika und hat nun auch Europa erreicht. Im August 2018 wurde sie im Vereinigten Königreich eingeführt und hat weitere globale Expansionsziele für das Jahr 2019 und darüber hinaus.



