H&D Wireless (http://www.hd-wireless.com), der führende schwedische Anbieter von Plattformlösungen für IoT-Konnektivität, IoT-Cloud und RTLS hat die erste Serienbeauftragung von Macnica für das SPB228 WiFi-BT-Modul mit einem Marktwert von 46 kUSD erhalten. H&D Wireless und sein Geschäftsbereich für Konnektivität verfügen über eine Kooperationsvereinbarung mit Macnica für die Distribution von für den europäischen IoT-Markt bestimmten HDW Drahtlosmodulen, was zur Unterstützung von Mobilität beitragen wird.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/494475/H_and_D_Wireless_Logo.jpg )



"Es freut uns sehr, diese erste Serienbeauftragung für SPB228 von Macnica erhalten zu haben, die als Bestätigung unserer neuen strategischen Produktfamilie Accelerate© zu verstehen ist. Der Design-In-Prozess schritt seit der Markteinführung des SPB228-Moduls auf der CES2018 im Januar sehr zügig voran und wir verfügen momentan bereits über mehr als 28 Kunden-Design-Ins für dieses Modul mit zwei weiteren in Serienfertigung", erklärte Pär Bergsten, CEO und Gründer von H&D Wireless.



Laut Ericssons Mobilitätsbericht wird sich der Gesamtmarkt für Drahtlosmodule bis zum Jahr 2022 erwartungsgemäß um 20% auf 29 Milliarden Einheiten erweitern.



Informationen zu H&D Wireless



H&D Wireless ist ein schwedischer Anbieter von Technologie und Dienstleistungen für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) und Echtzeitortung (RTLS+GPS), der die Cloud-Plattformen Griffin und GEPS betreibt. H&D Wireless wurde 2009 gegründet und zählt zu Schwedens wachstumsstärksten und renommiertesten IoT-Unternehmen, das bislang über eine Millionen drahtlose Produkte für IoT-/M2M-Lösungen weltweit geliefert hat. Das Unternehmen entwickelt und liefert Lösungen für die Digitalisierung und Optimierung physikalischer Geschäftsprozesse mittels seines Griffin Enterprise Positioning Service (GEPS) mit integrierter künstlicher Intelligenz (KI) und Fokus auf Industrie 4.0 sowie Smart Factory. Die Aktien von H&D Wireless sind seit Dezember 2017 an der Nasdaq First North in Stockholm mit dem zertifizierten Berater FNCA Sweden AB notiert. http://www.hd-wireless.com



Informationen zu Macnica:



Macnica wurde 1972 als Unternehmen für die Distribution von Halbleitern mit Hauptsitz in Yokohama, Japan gegründet und verfügt über 65 Vertriebsniederlassungen im Osten Asiens, Europa und den USA. Das Unternehmen beschäftigt über 2600 Mitarbeiter und blickte im Fiskalkjahr 2015 auf ein konsolidiertes Jahreseinkommen von ca. 4 Milliarden USD. Macnica dehnt seine Präsenz mit erfolgreichen Partnerschaften in strategischen Bereichen wie dem Elektronikmarkt weiterhin weltweit aus.



Web: http://www.hd-wireless.com/connectivity



