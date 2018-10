Die EuroSkills 2018 fanden vom 26. bis 28. September in Budapest statt. Das deutsche Team holte 3 Mal Gold, 3 Mal Silber und 2 Mal Bronze sowie 7 Mal die Medal of Excellence. Die Nachwuchstalente kommen aus den Bereichen Handwerk, Industrie und Dienstleistung. Vor rund 100.000 Besuchern erreichten die Teilnehmer 17 Auszeichnungen, Deutschland ist daher erneut unter den Top 5 Nationen Europas.

CWS-boco als Presenter-Partner und Ausstatter von Team Germany begleitete die Jungtalente von ihrer Vorbereitung bis zum Wettbewerb und Siegerehrung. Besonders waren die Verantwortlichen von Elektronikerin Diana Reuter beeindruckt. Die 22-Jährige ging in der Disziplin Electrical Installations für Deutschland an den Start. Sie gewann die Silbermedaille und wurde zur »Best of Nation« - zur Besten aller deutschen Teilnehmer - gekürt. »Sie war die erste weibliche Teilnehmerin in der Kategorie, gleichzeitig ist sie durch ihre hohe Punktzahl die beste Teilnehmerin aus Deutschland. Das ist sehr beeindruckend«, erklärt Ingeborg Mell, EuroSkills Expertin bei CWS-boco, die Reuter häufig während der Vorbereitung besuchte und sie in Budapest anfeuerte.

Die Elektronikerin aus dem fränkischen Hammelburg zählt zu den besten Junghandwerkern in Bayern: ...

