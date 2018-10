NEW YORK (Dow Jones)--Zum Start in die neue Woche zeichnet sich an den US-Börsen eine Erholung ab. Der Future auf den S&P-500 deutet eine 1,0 Prozent höhere Eröffnung am Kassamarkt an. Das würde aber nicht reichen, um die Verluste vom Freitag wettzumachen. Beobachter verweisen auf die unverändert fortbestehenden Unsicherheitsfaktoren: den ungelösten Handelsstreit und wachsende Zweifel an der Nachhaltigkeit des Wirtschaftsaufschwungs, genährt durch einige durchwachsene Unternehmensbilanzen und pessimistische Ausblicke. Auch gibt es Befürchtungen, dass die US-Notenbank die geldpolitischen Zügel zu früh und zu sehr straffen könne.

Aus Europa kommen derweil sehr starke Vorgaben. Dort reagieren die Märkte mit Erleichterung darauf, dass die Ratingagentur S&P zwar den Ausblick für Italien auf "Negativ" gesenkt, die Bonitätsnote "BBB" aber zunächst beibehalten hat. Daraufhin fallen die Renditen italienischer Staatsanleihen.

An US-Konjunkturdaten wurden am Montag nur die persönlichen Einkommen und Ausgaben veröffentlicht, die aber Auskunft über die Konsumfreude der Amerikaner geben. Der private Konsum macht etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung aus und gilt somit als deren wichtigste Säule. Zuletzt hatte am Freitag der überraschend deutlich gesunkene Index der Verbraucherstimmung Befürchtungen geweckt, dass diese Säule bröckeln könnte. Diese Sorgen dürften von den Daten am Montag etwas gelindert werden, denn die Ausgaben der Verbraucher stiegen im vergangenen Monat um 0,4 Prozent und damit im erwarteten Rahmen - und das, obwohl die Einkommen etwas weniger stark zulegten als erwartet. Außerdem wurden die August-Daten nach oben revidiert.

IBM-Gebot treibt Red Hat nach oben

Wichtige Unternehmenszahlen werden am Montag erst nach Börsenschluss von Mondelez erwartet. Dafür steht eine Übernahme im Fokus: IBM bietet 34 Milliarden Dollar für den Cloud-Software-Anbieter Red Hat. Die Nachricht treibt den Kurs von Red Hat um über 51 Prozent nach oben. IBM werden fast 4 Prozent niedriger getaxt.

Ein geplanter Aktienrückkauf verhilft der Aktie von Northrop Grumman zu einem Plus von 1,4 Prozent.

Ford Motor profitieren derweil von der Hochstufung auf "Buy" von "Hold" durch Goldman Sachs und legen um gut 4 Prozent zu. Apple verbessern sich um 1,5 Prozent, nachdem Jefferies die Beobachtung der Aktie mit "Buy" aufgenommen hat.

Unsicherheit um Merkels Zukunft lässt Euro schwanken

Am Devisenmarkt war der Euro zeitweise bis auf 1,1360 Dollar abgesackt. Auslöser war die Nachricht, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht wieder für den Parteivorsitz kandidieren wolle, nachdem die CDU bei der Wahl zum hessischen Landtag herbe Verluste einstecken musste. Aktuell erholt sich die Gemeinschaftswährung auf knapp 1,1390 Dollar, auch gestützt von den gesunkenen italienischen Anleiherenditen.

Der Verzicht auf den Parteivorsitz sei ein "dramatischer" Hinweis auf den Autoritätsverlust Merkels und könnte Fragen nach der Fortdauer ihrer Kanzlerschaft aufwerfen, sagt Jameel Ahmad, Leiter der Abteilung Globale Devisenstrategie und Marktresearch bei FXTM. Joshua Mahony, Marktanalyst bei ING, sieht zwar in der Entscheidung Merkels nicht zwingend negative Folgen für Europa oder Deutschland, räumt aber ein, dass dadurch eine gewisse Unsicherheit entstehe, die das Vertrauen in den Euro im vierten Quartal dieses Jahres dämpfen könnte.

Während italienische Anleihen wieder einige Käufer finden, sind die als sichere Häfen geltenden Bundesanleihen und US-Treasurys nicht gefragt. Die Rendite zehnjähriger US-Titel steigt um 1 Basispunkt auf 3,09 Prozent.

Der Goldpreis gibt ebenfalls leicht nach. Die Feinunze ermäßigt sich um 0,2 Prozent auf 1.231 Dollar.

Wenig Bewegung gibt es auch bei den Ölpreisen. Sie profitieren einerseits von den festeren Aktienmärkten und den demnächst in Kraft tretenden US-Sanktionen gegen Iran. Auf der anderen Seite bremsen aber Befürchtungen, dass mit dem Nachlassen des weltweiten Wirtschaftswachstums auch der Ölbedarf geringer werden könnte. Außerdem haben Saudi-Arabien und Russland in den zurückliegenden Wochen ihre Fördermengen erhöht, um den Ausfall des iranischen Öls zu kompensieren.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,82 1,6 2,81 162,0 5 Jahre 2,93 2,2 2,91 100,5 7 Jahre 3,01 1,4 3,00 76,6 10 Jahre 3,09 1,4 3,08 64,8 30 Jahre 3,32 0,6 3,31 25,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:46 Uhr Fr, 17.34 Uhr % YTD EUR/USD 1,1388 -0,14% 1,1396 1,1384 -5,2% EUR/JPY 127,98 +0,34% 127,53 127,13 -5,4% EUR/CHF 1,1389 +0,14% 1,1375 1,1363 -2,8% EUR/GBP 0,8880 -0,06% 0,8878 0,8876 -0,1% USD/JPY 112,36 +0,45% 111,91 111,69 -0,3% GBP/USD 1,2828 -0,05% 1,2839 1,2827 -5,1% Bitcoin BTC/USD 6.397,78 -0,9% 6.484,36 6.470,74 -53,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,48 67,59 -0,2% -0,11 +16,2% Brent/ICE 77,62 77,62 0% 0,00 +22,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.231,45 1.233,40 -0,2% -1,95 -5,5% Silber (Spot) 14,76 14,71 +0,3% +0,05 -12,9% Platin (Spot) 842,35 834,10 +1,0% +8,25 -9,4% Kupfer-Future 2,77 2,74 +1,2% +0,03 -17,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2018 08:51 ET (12:51 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.