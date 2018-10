Frankfurt am Main/Qingdao (ots) -



Am 27. und 28. Oktober 2018 haben das internationale Symposium über die Kalligraphie-Studie von Kang Youwei sowie die erste Qingdao Internationale Kalligraphie-Biennale in Qingdao stattgefunden. Ca. 200 Experte, Gelehrte, Kalligraphen aus 16 Ländern und Regionen inkl. China, Russland, USA, Frankreich, Italien und Japan haben an dem Symposium teilgenommen.



Das Symposium hat über 60 Forschungsarbeiten zu verschieden Themen von Experten erhalten, einschließlich dem Einfluss der Kalligraphie von Kang Youwei in der Welt. Bekannte Sinologen wie Pan Weijun, Urenkelin von Kang Youwei, Jean-Marie Simonet, ehrenamtlicher Kurator des chinesischen Museums der Königlichen Museen der Schönen Künste von Belgien, André Kneib, Professor am INALCO sowie Gelehrte aus der ganzen Welt haben Kang Youwei Erfolge in der Kalligraphie-Studie aus verschiedenen Perspektiven analysiert.



Kang Youwei (1858-1927) war ein führender Politiker, Philosoph und Pädagoge in der späten Qing-Dynastie Chinas. Er war der Vorreiter der chinesischen modernen Kalligraphie und hatte eine enge Bindung zu Qingdao. Er hat Qingdao derart beschrieben: "Am blauen Meer unterm blauen Himmel liegt die Stadt Qingdao, in der es überall grünt." Er hat im Alter in Qingdao gelebt und sich in die Landschaft und Kultur Qingdaos verliebt. Zuletzt hat er Qingdao ein reiches immaterielles Kulturerbe hinterlassen. Als ein Vertreter der chinesischen modernen Kalligraphie hat er mit derzeitigen Kalligraphen einen ausgiebigen, offenen und integrativen Kalligraphie-Stil in Qingdao geschafft, dadurch die chinesische Kalligraphie bereichert geworden ist.



Das Symposium hat nicht nur den Austausch von chinesischer Kalligraphie-Kunst in der Welt gefördert, sondern die Geschichte sowie Kultur von Qingdao und China weiterverbreitet.



Während des Symposiums hat Su Shishu, Präsident der Chinesischen Kalligraphie-Vereinigung mit den anderen Kalligraphen eine Reihe von Veranstaltungen organisiert, um Kalligraphie-Kunst auszutauschen und zu verbreiten.



