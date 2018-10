wefox Germany hat Veränderungen an der Unternehmensspitze bekannt gegeben. Wie das in Berlin ansässige InsurTech mitteilt, gehören neben dem bisherigen alleinigen Geschäftsführer Tasos Chatzimichailidis ab sofort Karl Grandl und Milan Veskovic der Geschäftsführung an. Grandl ist als Chief Insurance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...