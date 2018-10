Nur noch bis zum 1. November 2018 läuft die Publikumsabstimmung der 17. ZertifikateAwards. Als Gewinn winken Ihnen drei Hotelnächte am Kurfürstendamm in Berlin inklusive Frühstück sowie ein Bar-Gutschein und on top zwei Tickets für einen der größten Heliumballone der Welt. Der Höhepunkt ist die Einladung für zwei zur Gala der ZertifikateAwards-Preisverleihung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...