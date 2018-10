Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Als Angela Merkel erklärte, sie werde ihren Job als Parteivorsitzende im Dezember und den als Kanzlerin spätestens zum Ende der Wahlperiode hinwerfen, mochte zumindest Teil eins dieser Nachricht zunächst kaum jemand glauben. Dass Merkel nicht noch einmal als Kanzlerin antreten würde, damit war gerechnet worden. Dass sie beim Parteitag im Dezember auf eine erneute Kandidatur als Vorsitzende verzichten würde, damit jedoch nicht. Merkel mag ihrer Partei mit ihrer Entscheidung einen Neuanfang ermöglicht haben. Für sie selber läutet es das vorzeitige politische Ende ein.

Merkels Schritt bedeutet eine Ämtertrennung, betrieben ausgerechnet von der Frau, die in den letzten Monaten und Jahren stets betonte hatte, Kanzlerschaft und Parteivorsitz gehörten zusammen. Bei einer Pressekonferenz wies die CDU-Vorsitzende am Montag selber auf diese, von ihr getroffenen Festlegung hin und nannte es "ein Wagnis", dass sie nun von diesem Grundsatz abweiche. Angesichts der Umstände sei es aber ein Wagnis, das zu vertreten sei, meinte Merkel.

Schröder scheiterte

Merkel müsste es eigentlich besser wissen. Denn es gibt eine Blaupause für das, was ihr nun droht. Im Februar 2004 legte der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder den SPD-Vorsitz nieder. Schröder erhoffte sich damals - ein gutes Jahr vor der Bundestagswahl 2005 - einen Ruck für seine Partei. Das Ergebnis ist bekannt, die CDU trug den Sieg davon.

Merkel bezeichnete Schröders Schritt damals als "Autoritätsverlust auf ganzer Linie". Der Tag des Rücktritts vom Parteivorsitz sei zugleich "der Anfang vom Ende von Rot-Grün und der Anfang vom Ende von Kanzler Gerhard Schröder". Im Rückblick wertete sie Schröders Verhalten im Gespräch mit dem Schröder-Biografen Gregor Schöllgen gar als "blanken Irrsinn" und erklärte: "Niemals sollte es eine Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz geben". Wer den Vorsitz abgebe, der verliere "die Demut vor der Partei".

Vorsitzender wird Kanzlerkandidat

Der oder die neue Parteivorsitzende - mit Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Gesundheitsminister Jens Spahn und CDU-Urgestein Friedrich Merz haben sich schon drei aussichtsreiche Kandidaten gemeldet - wird Merkels Grundsatz von der Ämtereinigkeit wieder einfordern. Der oder die nächste Parteivorsitzende wird also automatisch auch Kanzlerkandidat.

Mit anderen Worten: Ab dem Zeitpunkt der Wahlen auf dem CDU-Bundesparteitag, der am 7. und 8. Dezember in Hamburg stattfindet, kann Merkel als Regierungschefin nur noch sehr eingeschränkt fungieren. Überall, wo sie danach auftritt, sei es bei Staatsbesuchen in fremden Ländern oder bei Gipfeln auf europäischer und internationaler Ebene, werden ihr zwei Stigmata anhaften: Sie hat erstens nicht mehr den Rückhalt ihrer Partei und sie wird zweitens Entscheidungen treffen, die von ihrem Nachfolger womöglich nicht unterstützt und deshalb bald wieder abgeräumt werden.

Vom Thron gefallen

Als "Kanzlerin der Freien Welt" hob das Magazin Time die Kanzlerin aufs Cover. Im Forbes-Magazin holte sie mehrfach den Titel "Mächtigste Frau der Welt". Die nächsten Schlagzeilen und Cover-Titel sind schon vorhersehbar. Sie werden Merkel als vom Thron gefallene Regierungschefin zeigen, als lahme Ente.

Die nächsten Umfragen werden zeigen, ob das Wahlvolk Merkels Motivation nachvollziehen kann und Verständnis aufbringt. Möglich ist das, doch denkbar ist auch, dass der Rückzug der in den Umfragen immer noch beliebten Regierungschefin die Politikverdrossenheit stärkt und der AfD weitere Stimmen zutreibt.

Außenpolitisch kommt Merkels Schritt offenbar völlig zur Unzeit. Allein schon auf europäischer Ebene stehen wichtige Weichenstellungen an. Zuerst der Brexit am 29. März 2019. Zwei Monate später die Europawahl, bei der ein Rechtsruck droht und die deshalb bekannte Gesichter dringend nötig hätte. Merkel wird dabei sein, das Heft des Handelns aber nicht mehr in der Hand haben.

October 29, 2018

