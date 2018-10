FRANKFURT/MAIN (AFP)--In Frankfurt am Main ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden, die noch am Montagabend entschärft werden soll. Von der Evakuierung des betroffenen Bereichs im Stadtteil Gallus sind rund 16.000 Menschen betroffen, wie die Feuerwehr im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Das Gebiet soll demnach bis 20.00 Uhr geräumt werden. Die Bürger können wahrscheinlich erst am frühen Dienstagmorgen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Im September vergangenen Jahres hatte die größte Massenevakuierung der Nachkriegszeit für die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Frankfurt bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Damals mussten rund 65.000 Menschen aus mehreren zentrumsnahen Stadtteilen ihre Wohnungen verlassen. Der betroffene Bereich wurde im September 2017 für mehrere Stunden geräumt, um die Bombe zu entschärfen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2018 12:17 ET (16:17 GMT)